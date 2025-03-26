Перемир’я в Чорному морі: Трамп відповів на вимоги РФ зняти частину санкцій

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розгляне часткове зняття санкцій з Росії для перемир’я в Чорному морі.

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Про це він заявив під час зустрічі з послами США в залі кабінету міністрів, пише СNN.

За словами глави Білого дому, Москва висунула "п’ять чи шість" умов щодо перемир’я, а Вашингтон зараз "розглядає їх усі".

Зокрема, Трамп заявив, що його адміністрація "вивчає" умови, які, за словами Кремля, мають бути виконані, перш ніж угоду щодо Чорного моря буде реалізовано.

Водночас президент США підкреслив, що до моніторингу припинення вогню між Росією та Україною будуть залучені й інші держави.

Переговори в Ер-Ріяді. Кремль вимагає зняти санкції

25 березня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся новий раунд перемовин між українською та американською делегаціями. Київ, Вашингтон і Москва погодилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі.

У вівторок у двох окремих, але дуже схожих заявах Білий дім виклав домовленості, які, за його словами, США досягли з Росією та Україною.

У них йдеться про те, що США та кожна з відповідних країн "погодилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві підтвердив, що Україна погодилася припинити застосування військової сили в Чорному морі.

Однак у заяві Кремля додається, що він реалізує угоду лише тоді, коли будуть виконані такі умови:

скасування санкційних обмежень щодо "Россєльхозбанку" та "інших фінансових організацій", задіяних у міжнародній торгівлі продовольством (в тому числі рибною продукцією) та добривами, їх підключення до SWIFT, відкриття необхідних корреспондентських рахунків;

скасування обмежень на здійснення операцій торгового фінансування;

скасування санкційних обмежень з компаній-виробників та експортерів продовольства (в тому числі рибопродукції) та добрив, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства (в тому числі рибопродукції) та добрив;

скасування обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій з суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством (в тому числі рибопродукцією) і добривами;

скасування обмежень на постачання до РФ сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства (в тому числі рибопродукції) і добрив.

Раніше повідомлялося, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.