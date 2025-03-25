Переговори в Ер-Ріяді. Всі сторони домовилися про безпечне судноплавство у Чорному морі

США провели кілька раундів двосторонніх переговорів з Україною та окремо з Росією. Ці переговори відбулися 23-25 березня 2025 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. За їхніми результатами сторони домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі.

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Згідно з повідомленням Білого дому, США та РФ погодилися забезпечити безпечну навігацію, усунути застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Також США пообіцяли сприяти відновленню російського експорту сільгосппродукції та добрив на світовий ринок, включаючи зниження витрат на морське страхування та розширення доступу до портів і платіжних систем.

Крім того, сторони домовилися розробити заходи для реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров виділив п'ять ключових результатів переговорів у Саудівські Аравії.

За його словами, по-перше, всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Він наголосив, що "переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист".

По-друге, сторони домовилися впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

По-третє, за словами міністра, сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей.

По-четверте, всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру, додав Умєров.

По-п’яте, США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

Президент Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та запровадження заборони на удари по енергетичній інфраструктурі.

За його словами, ембарго може почати діяти одразу після оприлюднення заяв зі сторони Білого дому. Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає кореспондент Суспільного.

"Міністр оборони Умєров запитав американську сторону, коли домовленості можуть набути чинності. І вони вважають, що одразу після того, як США офіційно вийдуть із заявами, може бути імплементація. Так, тут росіянам віри немає. Але ми будемо конструктивними", — сказав Зеленський.

Переговори України та США пройшли в Саудівській Аравії

У неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегацій. Зокрема, сторони обговорили безпеку об’єктів енергетики та інфраструктури. За словами Умєрова, розмова була "конструктивною та змістовною". Команди обговорили "ключові питання", зокрема в енергетичній сфері.

Як пише Reuters, представники України та США обговорювали можливе часткове припинення вогню між Україною та Росією. Ця зустріч відбулася за день до переговорів між американською та російською делегаціями. Проте, українські офіційні особи підкреслили, що вважають цю зустріч в Ер-Ріяді суто технічною.