Нічна атака на Київ: Північний міст повністю закритий, пошкоджені будинки

У Києві внаслідок нічної російської атаки пошкоджений Північний міст. Рух ним наразі закритий в обидва боки, фахівці обстежують споруду та визначають ступінь пошкоджень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, у міст влучили декілька ракет. Внаслідок цьго було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

На Північному мосту вже працюють дорожники та комунальники. За словами Кличка, пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна мережа та лінія електропередач.

Крім того, вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджено п’ять вантажних автомобілів.

Через атаку постраждали й інші об’єкти у столиці. У Солом’янському районі уламки влучили у п’ятиповерховий житловий будинок. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон ще одного п’ятиповерхового будинку.

Унаслідок атаки в Києві постраждали п’ятеро людей, серед них 14-річна дитина. Двох поранених госпіталізували.

Також уночі були пошкоджені енергетичні об’єкти у Київській та Житомирській областях. Через це у столиці виникла складна ситуація з енергопостачанням, що вплинуло на роботу систем тепло- та водопостачання.

Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням послуг.

Через значні коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метро також можливі тимчасові зупинки руху, збільшення інтервалів між поїздами та короткочасні зупинки ескалаторів. Після стабілізації зовнішнього електропостачання рух поїздів відновили.

Нагадаємо, 3 жовтня російський дрон уже атакував Північний міст у Києві. Тоді було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, а рух з лівого на правий берег тимчасово перекривали.