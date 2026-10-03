РФ поцілила по Північному мосту: рух на правий берег перекрили

У Києві після ранкового російського удару по Північному мосту перекрили рух з лівого на правий берег. Внаслідок влучання пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, низка маршрутів громадського транспорту затримується або курсує в об'їзд.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка.

"На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили", – повідомив Кличко.

Через пошкодження затримуються автобуси №21, 73, 101, 114 та тролейбуси №29, 30, 31 і 47.

Автобуси №21, 73 та 101 тимчасово спрямували через Подільський мостовий перехід за маршрутом до станції метро "Поштова площа" та Європейської площі.

Нагадаємо, російські війська двічі атакували Південний міст у Києві ввечері 1 жовтня, а вранці 2 жовтня зафіксували нове влучання. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту мостом призупинили.