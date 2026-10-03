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Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 3 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1683 добу повномасштабної війни становлять 1 538 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб,
  • танків – 12 391 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 477 (+6) од.
  • артилерійських систем – 50 637 (+45) од.
  • РСЗВ – 2 178 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 683 (+0) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 824 (+14) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 156 731 (+422) од.
  • спеціальна техніка – 4 783 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 3 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 3 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.Окрім того, уранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль".

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко

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