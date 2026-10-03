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Втрати ворога станом на 3 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1683 добу повномасштабної війни становлять 1 538 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб,
- танків – 12 391 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 477 (+6) од.
- артилерійських систем – 50 637 (+45) од.
- РСЗВ – 2 178 (+3) од.
- засоби ППО – 1 683 (+0) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 824 (+14) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 156 731 (+422) од.
- спеціальна техніка – 4 783 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.Окрім того, уранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль".
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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