Втрати ворога станом на 3 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1683 добу повномасштабної війни становлять 1 538 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб,

танків – 12 391 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 477 (+6) од.

артилерійських систем – 50 637 (+45) од.

РСЗВ – 2 178 (+3) од.

засоби ППО – 1 683 (+0) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 824 (+14) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645) од.

крилаті ракети – 5 126 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 156 731 (+422) од.

спеціальна техніка – 4 783 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.Окрім того, уранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль".

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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