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Потери врага по состоянию на 3 октября 2026 – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1560 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1683 сутки полномасштабной войны составляют 1 538 950 человек.

Потери России в войне на 3 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 октября потеряла:

  • личного состава – около 1 538 950 (+1 560) человек,
  • танков – 12 391 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 477 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 50 637 (+45) ед.
  • РСЗО – 2 178 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1683 (+0) ед.
  • самолетов – 443 (+0) ед.
  • вертолетов – 356 (+0) ед.
  • наземные робототехнические комплексы – 2824 (+14) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645) ед.
  • крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед.
  • корабли/катера – 35 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 156 731 (+422) ед.
  • специальная техника – 4783 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 3 октября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 3 октября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко

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