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Потери врага по состоянию на 3 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1560 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1683 сутки полномасштабной войны составляют 1 538 950 человек.
Потери России в войне на 3 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 октября потеряла:
- личного состава – около 1 538 950 (+1 560) человек,
- танков – 12 391 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 25 477 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 50 637 (+45) ед.
- РСЗО – 2 178 (+3) ед.
- средства ПВО – 1683 (+0) ед.
- самолетов – 443 (+0) ед.
- вертолетов – 356 (+0) ед.
- наземные робототехнические комплексы – 2824 (+14) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645) ед.
- крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед.
- корабли/катера – 35 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 156 731 (+422) ед.
- специальная техника – 4783 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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