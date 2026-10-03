Потери врага по состоянию на 3 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1560 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1683 сутки полномасштабной войны составляют 1 538 950 человек.

Потери России в войне на 3 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 октября потеряла:

личного состава – около 1 538 950 (+1 560) человек,

танков – 12 391 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 25 477 (+6) ед.

артиллерийских систем – 50 637 (+45) ед.

РСЗО – 2 178 (+3) ед.

средства ПВО – 1683 (+0) ед.

самолетов – 443 (+0) ед.

вертолетов – 356 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы – 2824 (+14) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645) ед.

крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед.

корабли/катера – 35 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 156 731 (+422) ед.

специальная техника – 4783 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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