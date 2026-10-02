В Киеве частично перекроют Броварской проспект: схема ограничений

В Днепровском районе столицы вводится временное ограничение движения транспорта на одной из магистральных улиц. С 3 по 31 октября частично будут ограничивать движение по Броварскому проспекту.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Отмечается, что дорожные службы приступают к текущему ремонту дорожного покрытия.

Как отмечают в УК "Киевавтодор", специалисты Днепровского ШЭУ будут обновлять асфальтобетонное покрытие на участке от транспортной развязки на пересечении с улицей Строителей до транспортной развязки вблизи станции метро "Черниговская".

Работы будут выполняться поэтапно с частичным перекрытием проезжей части, чтобы минимизировать пробки.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать эти изменения при планировании своих ежедневных маршрутов.

Напомним, в Киеве введены временные ограничения движения автотранспорта через мосты столицы во время воздушной тревоги. Логистика между левым и правым берегами существенно изменена в целях безопасности граждан.