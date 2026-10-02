Резиденты "Дія.City" уплатили более 100 млрд грн налогов за четыре года

Резиденты "Дія.City" за все время существования специального правового режима уплатили в бюджет более 100 млрд грн налогов, из которых 39 млрд грн – всего за восемь месяцев 2026 года. При этом налоговые поступления растут быстрее количества компаний в пространстве.

Как сообщает Dilo, об этом в интервью "Укринформу" рассказала заместитель министра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева.

За четыре года количество резидентов "Дія.City" превысило 4,6 тыс. компаний. В них работает около 217 тыс. специалистов – штатные работники, специалисты на GIG-контрактах и ФЛП.

Доля ФЛП составляет не более 5%, тогда как более 80% специалистов официально трудоустроены в штат или работают по GIG-контрактам и трудовым договорам.

Одним из самых динамичных сегментов стали оборонные технологии. Среди резидентов насчитывается около 500 defense tech-компаний. Только в прошлом году к пространству присоединилось более 230 таких бизнесов.

Крупнейшие defense tech-компании за последние полтора года публично привлекли более 200 млн долларов инвестиций на развитие.

Статус критически важных в настоящее время имеет около 2,5 тыс. резидентов "Дія.City". Для большинства классических IT-компаний это позволяет бронировать до 50% военнообязанных работников при условии соответствия установленным критериям.

Для резидентства компания должна получать не менее 90% дохода от квалифицированных видов деятельности, иметь не менее девяти работников и обеспечивать среднюю зарплату не ниже эквивалента 1200 евро. Для стартапов требования по минимальному количеству работников нет, однако зарплатный критерий сохраняется.

Напомним, ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года резиденты "Дія.City" уплатили более 13,4 млрд грн налогов – на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.