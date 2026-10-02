Убытки от атак на склады почувствовали 90% компаний: как российские удары влияют цены и работу предприятий

Российские атаки на склады, распределительные центры и логистическую инфраструктуру уже повлияли на работу 9 из 10 украинских предприятий. В частности, 7% компаний понесли прямые убытки, 41% — косвенные потери из-за перебоев со снабжением и скачки цен, а еще 43% испытывают реальные риски.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на результаты ежемесячного опроса ИЭД "Украинский бизнес во время войны".

Как отмечает исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков, только каждое десятое предприятие заявляет, что обстрелы логистики его не касаются.

Удар по одному транспортному узлу цепью расходится далеко за его пределы, сильнее всего ударяя по общим затратам компаний.

Последствия цен и логистики

Значительное давление на цены сырья и ресурсов испытывают 44% опрошенных предприятий, а стоимость транспортировки — 43%.

Несколько реже бизнес говорит о проблемах с доставкой клиентам (37-38%), а также о хранении продукции и наличии сырья (31-33%).

Если же добавить умеренное влияние, то в целом негативные последствия этих аспектов испытывают от 87% до 91% компаний.

В то же время, бизнес активно ищет выходы из ситуации. Как рассказал старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел, предприятия рассредоточивают запасы между регионами, используются арендованные площадки, создают резервы сырья, ищут альтернативные маршруты и скрывают локации складов.

Что требует бизнес от государства

Большинство компаний поддерживают государственные меры по защите логистики (от 65 до 80%). Среди трех главных инициатив бизнес выделяет:

компенсации и страхование военных рисков (38%);

физическая защита складов (35%);

финансовую поддержку для восстановления, льготных кредитов и налоговых отсрочок (32%).

Приоритеты различаются в зависимости от региона. Например, в Центральной и Восточной Украине, подвергающихся регулярным атакам, предприятия делают главную ставку на физическую защиту объектов.

В то же время, на Западе и Севере льготы и компенсации существенно опережают потребность в физической защите.

Участники исследования также отмечают, что возможности защиты различаются в зависимости от размера компаний: крупным производствам сложно справиться без участия государства, тогда как часто работающему в арендованных помещениях малому бизнесу не хватает средств.

Кроме того, критическую роль играет скорость оказания помощи, в то время как текущее страхование военных рисков покрывает лишь небольшую долю возможных убытков крупных предприятий.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.