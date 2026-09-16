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Дефицит из-за разрушений: в Украине стремительно выросли ставки на аренду складов

Рынок коммерческой недвижимости растет
Рынок коммерческой недвижимости растет / Depositphotos

В Украине в последние несколько месяцев арендные ставки на складские помещения выросли на 12-13%. Из-за массовых разрушений инфраструктуры и резкого сокращения свободных квадратных метров рынок окончательно превратился в "рынок арендодателя".

Как пишет Dilo, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила директор компании UTG Евгения Локтионова.

По данным компании, в Киевском регионе прайм-эффективная арендная ставка на склады класса А составляет 5-5,5 доллара за квадратный метр в месяц без учета НДС и OPEX, тогда как наиболее защищенные или востребованные объекты цена достигает 6 долларов.

Между тем на западе страны, в частности, во Львовской области, расценки колеблются в пределах 6-7 долларов за квадратный метр.

Ситуация на рынке обусловлена масштабными потерями инфраструктуры. Согласно исследованию WINHUB, на начало сентября складская сеть Украины сократилась вдвое: с 4,2 миллиона квадратных метров в начале 2022 года враг уничтожил 2,1 миллиона квадратных метров объектов классов А и Б.

Новое строительство за 2022-2026 годы объемом 800 тысяч квадратных метров смогло частично перекрыть дефицит.

Самая сложная ситуация наблюдается в столичном регионе, где за первые восемь месяцев 2026 было потеряно больше складов, чем за весь предыдущий период полномасштабной войны, а совокупные потери стока достигли 68% (1,5 миллиона квадратных метров).

Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами, ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывают, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.

Автор:
Татьяна Бессараб

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