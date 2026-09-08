Цена вопроса — миллионы: предприниматели требуют от Rozetka снизить плату за услуги после уничтожения складов

После того, как серия вражеских обстрелов разрушила складскую инфраструктуру крупнейшего интернет-ритейлера Украины Rozetka, десятки представителей малого и среднего бизнеса оказались в затруднительной ситуации. Инициативная группа из 44 продавцов, суммарно потерявших имущества примерно на 112 млн грн, требует от маркетплейса пересмотреть условия компенсации. Предлагаемая компанией поддержка — 30% скидки на часть услуг — предприниматели считают неадекватной масштабу потерь.

Об этом сообщил координатор инициативной группы пострадавших продавцов Rozetka Fulfillment Ярослав Рачок.

Претензии продавцов: "Ждать компенсаций придется 10 лет"

Для многих партнеров Rozetka Fulfillment уничтоженное имущество являлось основным капиталом. Координатор инициативной группы Ярослав Рачок рассказал, что ущерб только 44 магазинов достигает 112 млн грн:

"Для многих это это был почти весь товарный запас и средства, годами вложенные в собственное дело . Мой семейный бизнес потерял около 9 млн грн, а ежемесячный оборот упал в шесть раз - с 3 млн грн до 500 тысяч. При этом с 3 млн грн оборота Rozetka забирала около 1 млн грн за комиссии и рекламу. 10, что с учетом инфляции не компенсирует и половины» , — отмечает Рачок.

По его словам, попытки заранее забрать товар со склада провалились из-за бюрократии маркетплейса: очередь на вывоз составляла две недели, а ускорить процесс Rozetка отказывалась, ссылаясь даже на выходные дни. Кроме того, представители компании сначала обещали в чатах компенсировать потери от военных рисков, но впоследствии отозвали эти заявления и подчеркнули, что "формируют новую позицию руководства".

Пока предприниматели направили Rozetka коллективную претензию с требованием увеличить скидку на все услуги до 50% и привязать ее срок к сумме убытков каждого продавца. В случае отказа бизнес готовит иски в суд.

На момент публикации данного материала редакция Dilo обратилась за официальным комментарием к пресс-службе Rozetka с просьбой высказать позицию компании относительно требований продавцов и задержек с возвратом товара. Полученный ответ будет добавлен сразу после его поступления.

Последствия ударов по складам в Броварах

Как известно, 5 августа российская атака тремя баллистическими ракетами полностью уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах, обрабатывавший 100 тысяч заказов в день. Объект не подлежит восстановлению. Этой трагедии предшествовала серия атак: 1 августа реактивный шахед поразил состав компании, тогда погиб 61-летний работник еще семь получили ранения. А на следующий день оккупанты снова нанесли удар по территории комплекса.

По оценке совладелицы компании Ирины Чечоткиной, стоимость распределительного центра составляла $70 млн, а из-за атаки были уничтожены товары на миллиарды гривен.

Масштабные разрушения заставили компанию пойти на сокращение штата . На объекте в Броварах работало более 1000 сотрудников. Большинство людей пытаются перевести на другие объекты, однако обеспечить работой всех ритейлеров нет возможности.

"Большинство мы переводим на другие склады и ищем возможность обеспечить работой. Предложить всем альтернативные рабочие места в данной ситуации не получится. Обстоятельства оказались сильнее", - пояснила Ирина Чечоткина.

Государство не будет компенсировать убытки бизнеса

Разрушение логистической инфраструктуры ставит под угрозу существование всего украинского ритейла. По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, масштабные обстрелы наносят системный удар по ключевым операторам рынка:

"Ситуация сверхсложная. Я в таком отчаянии людей никогда не видел, если говорить о бизнесе. "Эпицентр", так же и "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", АТБ - они дают работу тысячам людей и тысячам малых и средних бизнесов, которые их обслуживают и предоставляют соответствующие услуги. Это огромная экосистема . пределы остановки", - заметил Гетманцев.

При этом нардеп отмечает, что государство не сможет компенсировать потери бизнеса из-за нехватки средств в бюджете. Вместо прямых выплат или налоговых каникул правительство предлагает расширить доступ предприятий к льготному кредитованию и программам страхования от военных рисков.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.