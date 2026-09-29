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Еврокомиссия отклонила запрос Украины на €220 млн для поддержки фермеров

жатва
Ситуация в агросекторе самая сложная с начала войны. Фото: Сумская ОВА

Украина пока не видит никаких признаков того, что в ближайшие месяцы может быть достигнуто прекращение огня в Черном море для возобновления "зернового коридора". Киев просил Европейскую комиссию выделить 220 млн евро на помощь аграриям и обеспечение их ликвидности, однако Брюссель отказал.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в интервью Bloomberg.

Он сообщил, что Украина обращалась в Европейский Союз с просьбой о поддержке своего сельскохозяйственного сектора. Но Европейская комиссия отклонила запрос на выделение 220 миллионов евро (250 миллионов долларов) фермерам и механизм поддержки их ликвидности.

Украина рассчитывает на льготный кредит Всемирного банка на $250 млн, которого, по словам министра, должно хватить до начала следующего года.

"Это более-менее позволит нам дожить до нового года. Но сейчас нам уже нужно думать о том, что будет с весны после Нового года, потому что ситуация продолжает оставаться критической", - подчеркнул глава Минагрополитики.

Высоцкий рассказал, что Украина получила информацию от стран, способствующих переговорам, что Россия отклонила все предложения партнеров Киева по перемирию или мораторию на удары в Черном море, чтобы возобновить экспорт зерна. Он отметил, что "были испытаны все возможные раунды переговоров, но пока никаких результатов" достигнуто не было.

"К сожалению, трудно представить какие-либо возможные решения этого вопроса в ближайшие месяцы. Мы должны реально готовиться к тому, что ситуация будет оставаться такой же критической, как и сейчас", - подчеркнул Высоцкий.

Он добавил, что сейчас Украина нарастила экспорт с использованием альтернативных маршрутов вместо Черного моря до 45% нормального объема. Однако, по оценкам, по этим маршрутам можно экспортировать максимум 50% сельскохозяйственной продукции, а это означает, что существует риск, что около 30 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции не будет экспортировано из страны в этом маркетинговом году.

Напомним, Украина может потерять не менее 50% своего экспортного потенциала, если   блокада портов Большой Одессы   будет продолжаться.

Также   из-за ограниченной работы экспорта в ноябре в Украине может возникнуть дефицит внутренних мощностей   для хранения зерна. Он может составлять от 8 до 11 млн. тонн.

Автор:
Светлана Манько

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