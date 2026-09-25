Евросоюз не готов увеличивать квоты на пшеницу: что будет просить Украина взамен

Европейский Союз не согласился увеличить квоты на поставки украинской агропродукции, в частности пшеницы. Однако Украина планирует отдельно добиваться расширения квоты на биоэтанол.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, информирует Latifundist.com.

По его словам, украинская сторона уже получила обратную связь от ЕС по поводу предложения пересмотреть объемы квот на аграрную продукцию. В настоящее время Евросоюз не готов увеличивать их ни по одной из позиций.

Что будет с экспортом пшеницы

После получения отказа об увеличении квоты на пшеницу, в Минагрополитики ориентируют отечественных экспортеров на использование существующей тарифной квоты Всемирной торговой организации (ВТО), которая предусматривает уплату соответствующей пошлины на уровне 12 евро за тонну.

В то же время, Украина намерена отдельно добиваться расширения возможностей для экспорта биоэтанола, поскольку профильное министерство получило немало обращений от производителей.

Министр привел три ключевых аргумента в пользу следующего шага:

Существенное сокращение урожая кукурузы (основного сырья для биоэтанола) в странах ЕС в текущем году;

Статус Евросоюза как импортера данной продукции;

Тот факт, что Украина самостоятельно импортирует из ЕС бензин, уже содержащий обязательную долю биоэтанола.

"Мы по биоэтанолу будем дальше делать фокус. По большому счету, просим квоту для того, чтобы вывезти примерно столько биоэтанола, сколько и так импортируется Украиной в топливе, в бензине из Европейского Союза", - пояснил Высоцкий.

Напомним, 6 июня 2025 года "торговый безвиз" с Евросоюзом официально закончился: для Украины вернули квоты. Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию .

Украина по состоянию на 1 июня 2026 полностью использовала квоту на экспорт пшеницы в Европейский Союз в рамках обновленной углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).