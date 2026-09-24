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В Украине изменили правила для производителей биоэтанола: что ждет отрасль
Кабинет Министров Украины обновил механизм определения максимальной производительности оборудования, используемого для производства этилового спирта и биоэтанола. Соответствующее постановление правительство приняло 23 сентября.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Принятые изменения направлены на обеспечение более точного и технически обоснованного расчета максимальной производительности оборудования, непосредственно применяемого при исчислении гарантированного налогового обязательства по акцизному налогу.
Технологические особенности производства
Как отмечается, изготовление этилового спирта и биоэтанола является сложным технологическим процессом.
На него могут оказывать существенное влияние характеристики сырья, применение вспомогательных материалов, сезонные колебания параметров энергоносителей и другие факторы.
Новый порядок позволит полноценно учитывать эти особенности при расчетах.
Главные нововведения:
- Определение фактической производительности технологического оборудования и его обязательный учет при расчетах.
- Четкие критерии изменений — определено, какие именно корректировки считаются изменением максимальной производительности оборудования.
- Новый механизм расчета — установлена четкая процедура проведения обновленных вычислений.
- Допустимые погрешности – определены пределы погрешностей фактической производительности, обусловленные технологическими особенностями или свойствами измерительной техники.
- Отклонение до 3% – закреплена возможность отклонения фактической производительности оборудования от максимальной в пределах до 3% включительно .
- Уточнение коэффициентов – обновлены правила применения коэффициентов на проведение мойки и дезинфекции оборудования с учетом его остановок по плану.
Обновленный документ позволит учитывать реальные технические характеристики аппаратуры и специфику производственного процесса спирта и биоэтанола, которые могут влиять на фактические показатели без изменения номинальной максимальной производительности самого оборудования.
Напомним, украинская биоэтанольная отрасль демонстрирует стремительную динамику развития. В частности, за последний год ее производственные мощности выросли на 160%, что свидетельствует об увеличении показателей переработки и выпуска альтернативного горючего в стране более чем в 2,5 раза.