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Дата публикации

В Украине изменили правила для производителей биоэтанола: что ждет отрасль

биоэтанол
Кабмин обновил правила для производителей биоэтанола / Depositphotos

Кабинет Министров Украины обновил механизм определения максимальной производительности оборудования, используемого для производства этилового спирта и биоэтанола. Соответствующее постановление правительство приняло 23 сентября.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Принятые изменения направлены на обеспечение более точного и технически обоснованного расчета максимальной производительности оборудования, непосредственно применяемого при исчислении гарантированного налогового обязательства по акцизному налогу.

Технологические особенности производства

Как отмечается, изготовление этилового спирта и биоэтанола является сложным технологическим процессом.

На него могут оказывать существенное влияние характеристики сырья, применение вспомогательных материалов, сезонные колебания параметров энергоносителей и другие факторы.

Новый порядок позволит полноценно учитывать эти особенности при расчетах.

Главные нововведения:

  • Определение фактической производительности технологического оборудования и его обязательный учет при расчетах.
  • Четкие критерии изменений — определено, какие именно корректировки считаются изменением максимальной производительности оборудования.
  • Новый механизм расчета — установлена четкая процедура проведения обновленных вычислений.
  • Допустимые погрешности – определены пределы погрешностей фактической производительности, обусловленные технологическими особенностями или свойствами измерительной техники.
  • Отклонение до 3% – закреплена возможность отклонения фактической производительности оборудования от максимальной в пределах до 3% включительно .
  • Уточнение коэффициентов – обновлены правила применения коэффициентов на проведение мойки и дезинфекции оборудования с учетом его остановок по плану.

Обновленный документ позволит учитывать реальные технические характеристики аппаратуры и специфику производственного процесса спирта и биоэтанола, которые могут влиять на фактические показатели без изменения номинальной максимальной производительности самого оборудования.

Напомним, украинская биоэтанольная отрасль демонстрирует стремительную динамику развития. В частности, за последний год ее производственные мощности выросли на 160%, что свидетельствует об увеличении показателей переработки и выпуска альтернативного горючего в стране более чем в 2,5 раза.

Автор:
Татьяна Бессараб

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