Украина увеличила производство биоэтанола в 2,5 раза: какие перспективы для бизнеса

Украинская биоэтанольная отрасль демонстрирует стремительную динамику: за последний год ее производственные мощности выросли на 160%, это более чем в 2,5 раза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Дальнейшее развитие сектора способно существенно стимулировать внутренний спрос на отечественное аграрное сырье и привлечь миллиардные инвестиции.

Об этом шла речь во время круглого стола "Рынок биоэтанола Украины: регуляторная политика для развития переработки, привлечения инвестиций и европейской интеграции",

По оценкам экспертов, только одно предприятие мощностью 100 тыс. тонн биоэтанола в год обеспечивает переработку до 350 тыс. тонн кукурузы или другой биомассы.

Кроме того, запуск такого объекта создает до 150 рабочих мест непосредственно на производстве и еще до 1 000 — в смежных отраслях.

Участники рынка отмечают, что биоэтанол является базой для развития более широкой цепочки глубокой переработки: производства высокобелковых кормов, биогенного CO₂, технической химии и устойчивого авиационного топлива (SAF).

Для масштабирования отрасли необходимо реализовать несколько ключевых шагов:

Обновление государственного регулирования. Это позволит нарастить производство биоэтанола до 1 млн. тонн в год. Ожидаемый экономический эффект для страны и объем привлеченных инвестиций оценивается на уровне около 1,5 млрд долларов.

Это позволит нарастить производство биоэтанола до 1 млн. тонн в год. Ожидаемый экономический эффект для страны и объем привлеченных инвестиций оценивается на уровне около 1,5 млрд долларов. Гармонизация законодательства по нормам ЕС. Синхронизация правил откроет для украинских производителей новые рынки сбыта и ускорит интеграцию в единый европейский рынок.

"Предложенные профильными ассоциациями законодательные изменения позволят снизить административную нагрузку на бизнес, способствовать развитию внутренней переработки, привлечению инвестиций и ускорению европейской интеграции", - подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Напомним, компания Vitagro Energy построит три новых биометановых завода на западе Украины. Проект предусматривает запуск предприятий в Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях, что позволит компании значительно расширить свой "зеленый" бизнес.