Україна збільшила виробництво біоетанолу у 2,5 раза: які перспективи для бізнесу

Українська біоетанольна галузь демонструє стрімку динаміку: за останній рік її виробничі потужності зросли на 160%, це більш ніж у 2,5 раза.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Подальший розвиток сектору здатний суттєво стимулювати внутрішній попит на вітчизняну аграрну сировину та залучити мільярдні інвестиції.

Про це йшлося під час круглого столу "Ринок біоетанолу України: регуляторна політика для розвитку переробки, залучення інвестицій та європейської інтеграції",

За оцінками експертів, лише одне підприємство потужністю 100 тис. тонн біоетанолу на рік забезпечує переробку до 350 тис. тонн кукурудзи або іншої біомаси.

Окрім цього, запуск такого об'єкта створює до 150 робочих місць безпосередньо на виробництві та ще до 1 000 — у суміжних галузях.

Учасники ринку наголошують, що біоетанол є базою для розвитку ширшого ланцюжка глибокої переробки: виробництва високобілкових кормів, біогенного CO₂, технічної хімії та сталого авіаційного палива (SAF).

Для масштабування галузі необхідно реалізувати кілька ключових кроків:

Оновлення державного регулювання. Це дозволить наростити виробництво біоетанолу до 1 млн тонн на рік. Очікуваний економічний ефект для країни та обсяг залучених інвестицій оцінюють на рівні близько 1,5 млрд доларів.

Це дозволить наростити виробництво біоетанолу до 1 млн тонн на рік. Очікуваний економічний ефект для країни та обсяг залучених інвестицій оцінюють на рівні близько 1,5 млрд доларів. Гармонізація законодавства з нормами ЄС. Синхронізація правил відкриє для українських виробників нові ринки збуту та прискорить інтеграцію до єдиного європейського ринку.

"Запропоновані профільними асоціаціями законодавчі зміни дозволять знизити адміністративне навантаження на бізнес, сприятимуть розвитку внутрішньої переробки, залученню інвестицій та прискоренню європейської інтеграції", — підкреслив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Нагадаємо, компанія Vitagro Energy збудує три нові біометанові заводи на заході України. Проєкт передбачає запуск підприємств у Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях, що дозволить компанії значно розширити свій “зелений” бізнес.