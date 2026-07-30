Колишній гендиректор Google інвестував близько $400 млн в Україну та miltech

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт витратив в Україні орієнтовно $400 млн, пройшовши шлях від гуманітарної допомоги до створення власного оборонного бізнесу та виробництва безпілотників. Про це йдеться в розслідуванні Forbes Ukraine про діяльність Шмідта.

Суму назвав український підприємець, знайомий із діяльністю Шмідта. Водночас він не уточнив, чи йдеться лише про витрати на розроблення безпілотників, чи до підрахунку також увійшли гуманітарна допомога, інвестиції у фонди та нерухомість.

Від гуманітарної допомоги до власної оборонної компанії

Після початку повномасштабного вторгнення Шмідт пожертвував $2 млн для гуманітарної підтримки України. У 2023 році він почав регулярно приїздити в Україну, спілкуватися з військовими та оборонними виробниками, відвідувати полігони й райони поблизу фронту.

Спочатку команда підприємця вивчала можливість інвестувати в українських виробників. Однак після низки переговорів Шмідт зосередився на створенні власної компанії.

У 2025 році кілька його оборонних проєктів об'єднали під брендом Perennial Autonomy. За даними Forbes Ukraine, в українській команді компанії працюють кілька сотень людей.

Шмідт став одним із перших великих інвесторів українського defence tech

Шмідта також пов'язують із фондом D3 — Dare to Defend Democracy, який почав працювати в Україні влітку 2023 року та інвестує в оборонні стартапи.

Шмідт та інші партнери вклали у D3 понад $10 млн. Фонд фінансує розробки у сферах безпілотників, штучного інтелекту, автономності та захищеного зв'язку.

Участь міжнародних технологічних інвесторів допомогла сформувати перший професійний капітал для українських команд, які на початку великої війни переважно залежали від власних коштів, державних авансів і волонтерської допомоги.

Merops перехопили понад 4000 російських дронів

Одним із головних продуктів команди Шмідта став дрон-перехоплювач Merops. Ці апарати вже перехопили в Україні понад 4000 російських безпілотників, за даними представниці Perennial Autonomy.

Система має автоматичне донаведення на ціль на завершальному етапі польоту. Це дозволяє спростити роботу оператора та підвищити ймовірність ураження швидкої повітряної цілі.

У 2026 році Merops виробляли в Україні та Європі. Perennial Autonomy також уклала угоду з німецькою Twentyfour Industries щодо виробництва цих перехоплювачів у Німеччині.

Україна вже виробляє до 2000 перехоплювачів на добу

Розробки Шмідта працюють на ринку, який за останні роки перетворився на один із найдинамічніших сегментів української оборонної промисловості.

Українські оборонні компанії виробляють до 2000 дронів-перехоплювачів на добу. На початку 2026 року в Україні налічувалося щонайменше 18 серійних моделей перехоплювачів або спеціалізованих FPV-дронів для ураження повітряних цілей.

Публічно підтверджений обсяг державних контрактів на такі дрони у 2025 році перевищував 3 млрд грн. Реальна сума могла бути більшою, оскільки частина закупівель і характеристик виробів не розкривається.

Українські виробники також мають резерв потужностей для зовнішніх поставок. За оцінкою Української ради зброярів, країна могла б експортувати 5–10 тис. дронів-перехоплювачів щомісяця без шкоди для забезпечення фронту.

Нагадаємо, чому українські оборонні стартапи реєструють компанії у США та Європі.