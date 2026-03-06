Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Fox News видав роботу українських дронів-перехоплювачів за успіхи американців на Близькому Сході (ВІДЕО)

дрон-перехоплювач Sting
Дрони-перехоплювач Sting. Фото: Мілітарний

Американський телеканал Fox News, розповідаючи про успіхи армії США під час операції в Ірані і боротьбу з дронами, використав відео українського виробника дронів-перехоплювачів "Дикі Шершні", у якому українські дрони-перехоплювачі Sting збивають російські БпЛа.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія"Дикі Шершні".

Fox News використав відео роботи українського дрона-перехоплювача 

Під час ефіру Fox News журналіст та експерт обговорюють війну США проти Ірану та використання штучного інтелекту в американських сучасних дронах.

При цьому відеоряд містив зображення роботи дронів "Диких Шершнів" — про це свідчив навіть логотип Wild Hornets ("Дикі Шершні" англійською) — хоч у підписі ефіру йшлося про "високотехнологічний арсенал США".

В українській компанії кажуть, що "цінують те, що міжнародні ЗМІ, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу безпілотників-перехоплювачів".

Так, у відео показали український безпілотник-перехоплювач Sting, який розроблений для протидії безпілотникам-камікадзе типу Shahed, Герань, Ланцет, а також розвідувальних дронів. Sting розробили інженери "Диких Шершнів".

"Цей результат є результатом довгого та складного шляху, пройденого інженерами "Диких шершнів" разом з українськими солдатами, і ми були б вдячні, якби ці досягнення були в належний спосіб відзначені. Ми також глибоко цінуємо всю підтримку, яку отримуємо, і дуже вдячні людям за довіру до нашої роботи", — наголосили в компанії.

Україна може допомогти США із захистом від "шахедів" на Близькому Сході 

Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки звернулися до України із запитом про підтримку у протидії атакам "шахедів" у регіоні Близького Сходу.

За словами президента, Україна може надати необхідні засоби та направити спеціалістів.

Зауважимо, раніше Financial Times повідомляло, що США і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських "шахедів".

Відтоді як США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, держави Перської затоки використовували для захисту від атак іранських безпілотників ракети до Patriot. Але їхні запаси уже скорочуються, і близькосхідні країни хочуть отримати нові системи захисту, які будуть дешевшими за ракети до Patriot.

Оскільки один Shahed коштує 30 тисяч доларів, тоді як ракети-перехоплювачі, як-от PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 мільйона доларів кожна.

Автор:
Світлана Манько