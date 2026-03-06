Fox News видав роботу українських дронів-перехоплювачів за успіхи американців на Близькому Сході (ВІДЕО)

Американський телеканал Fox News, розповідаючи про успіхи армії США під час операції в Ірані і боротьбу з дронами, використав відео українського виробника дронів-перехоплювачів "Дикі Шершні", у якому українські дрони-перехоплювачі Sting збивають російські БпЛа.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія"Дикі Шершні".

Fox News використав відео роботи українського дрона-перехоплювача

Під час ефіру Fox News журналіст та експерт обговорюють війну США проти Ірану та використання штучного інтелекту в американських сучасних дронах.

Hi @FoxNews — small clarification.



We appreciate that international media such as FOX News highlight the effective work of interceptor drones. The footage shown in this segment features STING — a Ukrainian interceptor drone developed by engineers at Wild Hornets and used by… pic.twitter.com/cOEsIeYnJm — Wild Hornets (@wilendhornets) March 5, 2026

При цьому відеоряд містив зображення роботи дронів "Диких Шершнів" — про це свідчив навіть логотип Wild Hornets ("Дикі Шершні" англійською) — хоч у підписі ефіру йшлося про "високотехнологічний арсенал США".

В українській компанії кажуть, що "цінують те, що міжнародні ЗМІ, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу безпілотників-перехоплювачів".

Так, у відео показали український безпілотник-перехоплювач Sting, який розроблений для протидії безпілотникам-камікадзе типу Shahed, Герань, Ланцет, а також розвідувальних дронів. Sting розробили інженери "Диких Шершнів".

"Цей результат є результатом довгого та складного шляху, пройденого інженерами "Диких шершнів" разом з українськими солдатами, і ми були б вдячні, якби ці досягнення були в належний спосіб відзначені. Ми також глибоко цінуємо всю підтримку, яку отримуємо, і дуже вдячні людям за довіру до нашої роботи", — наголосили в компанії.

Україна може допомогти США із захистом від "шахедів" на Близькому Сході

Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки звернулися до України із запитом про підтримку у протидії атакам "шахедів" у регіоні Близького Сходу.

За словами президента, Україна може надати необхідні засоби та направити спеціалістів.

Зауважимо, раніше Financial Times повідомляло, що США і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських "шахедів".

Відтоді як США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, держави Перської затоки використовували для захисту від атак іранських безпілотників ракети до Patriot. Але їхні запаси уже скорочуються, і близькосхідні країни хочуть отримати нові системи захисту, які будуть дешевшими за ракети до Patriot.

Оскільки один Shahed коштує 30 тисяч доларів, тоді як ракети-перехоплювачі, як-от PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 мільйона доларів кожна.