Україна може допомогти США із захистом від "шахедів" на Близькому Сході – Зеленський

Зеленський
Україна може допомогти США із захистом від "шахедів" / Офіс президента

Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки звернулися до України із запитом про підтримку у протидії атакам " шахедів" у регіоні Близького Сходу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

За словами президента, Україна може надати необхідні засоби та направити спеціалістів.

"Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від “шахедів” у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку", — заявив Зеленський.

Він додав, що Україна готова допомагати партнерам, які підтримують безпеку країни.

"Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей", — наголосив президент.

Зауважимо, раніше Financial Times повідомляло, що США і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських "шахедів".

Відтоді як США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, держави Перської затоки використовували для захисту від атак іранських безпілотників ракети до Patriot. Але їхні запаси уже скорочуються, і близькосхідні країни хочуть отримати нові системи захисту, які будуть дешевшими за ракети до Patriot.

Оскільки один Shahed коштує 30 тисяч доларів, тоді як ракети-перехоплювачі, як-от PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 мільйона доларів кожна.

Україна готова обміняти свої дрони-перехоплювачі на ракети Patriot

Президент України Володимир Зеленський у вівторок заявив, що спілкувався з еміром Катару та президентом ОАЕ щодо використання українських технологій протидії дронам. Він сказав, що "будь-яка така співпраця, спрямована на захист наших партнерів, можлива лише без послаблення наших власних оборонних можливостей".

Київ стурбований власними запасами засобів боротьби з дронами, але розраховує, що якщо країни Близького Сходу використовуватимуть українські перехоплювачі замість Patriot, то більше цих ракет залишиться Україні для збиття російської балістики.

Також Зеленський говорив, що Україна готова обміняти свої дрони-перехоплювачі на ракети Patriot.

Раніше премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що планує залучити українських експертів, аби допомогти країнам Близького Сходу збивати іранські дрони.

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Автор:
Тетяна Гойденко