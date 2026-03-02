Закрити небо: Україна допоможе країнам Перської затоки збивати іранські дрони

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що дозволить використовувати США військові бази країни для "оборонних" ударів на Близькому Сході. Крім того, Британія залучить українських експертів, аби допомогти партнерам збивати іранські дрони.

про це Стармер заявив у відеозверненні у соцмережі X.

Очільник британського уряду пояснив, що рішення надати США доступ до баз ухвалили, щоб забезпечити "колективну самооборону" союзників та захистити життя людей.

Він додав, що США використовуватимуть бази для "конкретної та обмеженої оборонної мети" — знищення іранських ракет біля джерела їх запуску.

Стармер вказав на те, що іранські війська завдали удару по військовій базі в Бахрейні, "ледь не поціливши" по британському особовому складу, хоча Британія не брала участі в ударах по Ірану.

Стармер зауважив, що Лондон цілеспрямовано ухвалив рішення не брати участі в ударах Сполучених Штатах по території Ірану, так як вважаємо "найкращим шляхом для регіону та світу є врегулювання шляхом переговорів".

Стармер підкреслив, що Британія не приєднується до ударів, але продовжує оборонні дії в регіоні. Він також заявив, що Велика Британія залучить експертів з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.

"Ми не приєднуємося до цих ударів, але ми продовжимо наші оборонні дії в регіоні. І ми також залучимо експертів з України разом із нашими власними експертами, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони, які їх атакують", – наголосив британський прем’єр.

Як повідомив Моссад (зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю) з посиланням на президента Володимира Зеленського, Україна готова допомогти Європі в захисті її повітряного простору на тлі загострення напруженості на Близькому Сході.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові бази, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

Зауважимо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони та балістичні ракети малої дальності.

Тегеран також поділився технологіями, що дозволило Росії виробляти аналоги "шахедів" всередині країни під назвою "Герань".

Загалом Іран продав Росії ракет на суму приблизно 2,7 мільярда доларів, щоб допомогти у веденні війни проти України.