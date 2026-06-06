Через Україну до ЄС: Чехія розраховує на азербайджанський газ

Чехія розглядає Україну як ключову транзитну ланку для постачання азербайджанських енергоносіїв до Європи. У Празі сподіваються, що це допоможе зміцнити енергетичну безпеку країни та скоротити залежність від російських ресурсів.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланяям на заяву прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, пише Ceske Noviny.

Прага шукає нові маршрути постачання нафти

За його словами, питання постачання азербайджанського газу стало однією з ключових тем переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися у травні напередодні саміту Європейського політичного співтовариства.

Бабіш розповів, що під час зустрічі поцікавився у Зеленського можливістю транспортування азербайджанських енергоносіїв через українську територію. У відповідь український президент підтвердив, що такий варіант є реальним.

Після переговорів Зеленський назвав зустріч продуктивною та наголосив на значному потенціалі для подальшого розвитку українсько-чеської співпраці. Також він подякував Чехії за підтримку України.

Чеський прем’єр зазначив, що Прага налаштована реалізувати домовленості з Азербайджаном щодо постачання газу. Наразі Азербайджан уже входить до числа найбільших постачальників нафти для Чехії, а сторони зацікавлені у подальшому розширенні економічного партнерства, зокрема через створення спільних підприємств.

Раніше міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек повідомляв, що країна планує щороку закуповувати до двох мільярдів кубометрів азербайджанського газу. Очікується, що поставки можуть стартувати у 2028–2029 роках. Хоча остаточну угоду ще не підписано, переговори, за словами чеських посадовців, просуваються успішно.

Питання енергетичної безпеки залишається одним із пріоритетів для Праги. На цьому тлі Європейський Союз продовжує курс на повну відмову від імпорту російських нафти та газу до кінця 2027 року. Особливо актуальним це залишається для країн Центральної Європи, які досі частково залежать від постачання російських енергоносіїв.

Зустріч Бабіша та Зеленського в Єревані стала першою після повернення чеського політика на посаду прем’єр-міністра наприкінці 2025 року. До цього вони востаннє бачилися у Києві у 2019 році, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що Туреччина, яка є найбільшим покупцем російської морської нафти у Середземноморському регіоні, планує знизити обсяги імпорту сировини марки Urals із портів Балтійського та Чорного морів до найнижчого рівня за останні півтора року.