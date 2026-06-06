Через Украину в ЕС: Чехия рассчитывает на азербайджанский газ

Чехия рассматривает Украину как ключевое транзитное звено для поставок азербайджанских энергоносителей в Европу. В Праге надеются, что это поможет укрепить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от российских ресурсов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, пишет Ceske Noviny.

Прага ищет новые маршруты поставки нефти

По его словам, вопрос поставки азербайджанского газа стал одной из ключевых тем переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в мае накануне саммита Европейского политического сообщества.

Бабиш рассказал, что во время встречи поинтересовался у Зеленского возможностью транспортировки азербайджанских энергоносителей через украинскую территорию. В ответ украинский президент подтвердил, что такой вариант реальный.

После переговоров Зеленский назвал встречу продуктивной и отметил значительный потенциал для дальнейшего развития украинско-чешского сотрудничества. Также он поблагодарил Чехию за поддержку Украины.

Чешский премьер отметил, что Прага настроена реализовать договоренности с Азербайджаном по поставкам газа. В настоящее время Азербайджан уже входит в число крупнейших поставщиков нефти для Чехии, а стороны заинтересованы в дальнейшем расширении экономического партнерства, в частности, через создание совместных предприятий.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек сообщал, что страна планирует ежегодно закупать до двух миллиардов кубометров азербайджанского газа. Ожидается, что поставки могут стартовать в 2028-2029 годах. Хотя окончательное соглашение еще не подписано, переговоры, по словам чешских должностных лиц, продвигаются успешно.

Вопрос энергетической безопасности остается одним из приоритетов для Праги. На этом фоне Европейский Союз продолжает курс по полному отказу от импорта российских нефти и газа до конца 2027 года. Особенно актуально это остается для стран Центральной Европы, которые до сих пор частично зависят от поставок российских энергоносителей.

Встреча Бабиша и Зеленского в Ереване стала первой по возвращении чешского политика на должность премьер-министра в конце 2025 года. До этого они раз виделись в Киеве в 2019 году, еще до начала полномасштабной войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что Турция, являющаяся крупнейшим покупателем российской морской нефти в Средиземноморском регионе, планирует снизить объемы импорта сырья марки Urals из портов Балтийского и Черного морей до самого низкого уровня за последние полтора года.