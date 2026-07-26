Производитель Durex Strepsils и Vanish уходит из России

Британская Reckitt согласовала продажу своего гигиенического бизнеса в России местной компании Arnest. Из-за ограничений, действующих при выходе иностранного бизнеса с российского рынка, группа ожидает убыток после налогообложения на уровне около £175 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reckitt.

Соглашение охватывает российское подразделение гигиенических товаров, которое по итогам 2025 года обеспечивало около 1% чистого дохода основного бизнеса Reckitt. Завершить продажу планируют во второй половине 2026 г. после получения необходимых разрешений, в частности от британских регуляторов.

Покупателем станет российская компания Arnest Management. Она уже сотрудничает с Reckitt в рамках локального производства с 2023 года.

К активам, переходящим новому владельцу, относятся:

производственная площадка вблизи Москвы;

местные права интеллектуальной собственности;

около 400 работников русского подразделения.

В то же время Arnest не получит права на глобальные бренды Reckitt. Группа также сохранит российский бизнес по продаже товаров для здоровья. В то же время Arnest не получит права на глобальные бренды Reckitt. Компании принадлежат, в частности, марки: Dettol, Durex, Finish, Gaviscon, Harpic, Lysol, Mucinex, Nurofen, Strepsils, Vanish, Veet.

Из-за ограниченной суммы сделки Reckitt ожидает признать около £175 млн убытка после налогообложения в отчетности за 2026 год. Из этой суммы примерно £125 млн должны отразиться в результатах за первое полугодие.

Продажа не должна существенно повлиять на скорректированную операционную прибыль или скорректированную прибыль на акцию Reckitt в 2026 году.

Российское гигиеническое подразделение до завершения сделки продолжит учитываться в доходах группы. В то же время Reckitt отмечает, что изменения международных санкций уже негативно влияют на его финансовые показатели на развивающихся рынках.

Кто не смог покинуть рынок РФ

В KSE Institute сообщают, что с таном на начало октября 526 международных компаний (12,5%) полностью покинули российский рынок. Еще 1 377 компаний (32,6%) находятся в процессе выхода или сокращения деятельности, в то время как 2 315 компаний (54,9%) до сих пор работают в РФ.

Напомним, немецкий концерн Knauf сообщил, что не смог завершить продажу своего бизнеса в России, о котором было объявлено полтора года назад.

Согласно официальному заявлению, деятельность Knauf в России отделена от центрального управления и осуществляется лишь местным менеджментом с соблюдением всех действующих санкций.

Также Raiffeisen Bank International (RBI) потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против соглашения, поскольку Россия стремится сохранить ключевой финансовый мост для обработки платежей из Европы.