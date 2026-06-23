В России произошел сильнейший за четыре года обвал фондового рынка: акции "Газпрома" стоят $1

Российский рынок акций начал новую торговую неделю сильнейшим за четыре года обвалом. На торгах в понедельник, 22 июня, индекс Московской биржи упал на 4,65%, что явилось рекордным снижением с конца сентября 2022 года, когда Владимир Путин объявил "долевую мобилизацию".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Обвал рынка

По итогам торгов индекс, включающий акции 46 крупнейших российских компаний, опустился до 2318,2 пункта.

Акции "Роснефти" пережили сильное падение с 2022 года – на 7,3% за день. Более 5% потеряли акции "Новатека", ВТБ и "Аэрофлота"; более 3% – "ЛУКойл" и "Ростелеком".

На рынке "уже идут панические продажи", отмечает инвестбанкир Евгений Коган. Он отмечает, что причины остаются неизменными: отсутствие переговоров по окончании войны, а также удары по российской инфраструктуре.

Аналитик Финама Дмитрий Лозовой констатирует, что экономика замедляется, налоги растут, а топливный кризис грозит разогнать инфляцию. В конце концов США официально сняли санкции с Ирана и выдали разрешение Ирану на торговлю нефтью, обращает внимание Лозовой. А это обещает падение цен на нефть, что скажется на экспортной выручке и доходах бюджета.

С середины марта, когда на рынке началось падение, индекс Мосбиржи потерял 20%, а по пике 2025 года, когда Владимир Путин начинал переговоры с Дональдом Трампом, — 30%.

Акции "Газпрома" упали ниже 100 рублей

Акции российской государственной компании "Газпром" в понедельник, 22 июня, упали ниже 100 рублей (1,35 долл.) впервые с 2009 года. Reuters ссылаясь на данные Московской биржи.

Отмечается, что ценные бумаги компании находятся под давлением нескольких негативных факторов:

решение Европы отказаться от российских энергоносителей из-за войны войны против Украины,

падение цен на нефть на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном,

провал попыток заключить новое газовое соглашение с Китаем.

По данным биржи, акции "Газпрома" снизились на 3,67% до 100,65 рубля, а в течение торгов опускались до 99,9 рубля.

За последние 12 месяцев акции российского газового монополиста потеряли около пятой части стоимости. Текущая рыночная капитализация компании составляет 2,382 трлн рублей (32,15 млрд долл.).

Напомним, атака беспилотников на Москву 18 июня и повторное попадание в нефтеперерабатывающий завод в Капотне обрушили российский фондовый рынок.