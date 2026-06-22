США впервые с 1979 года разрешили продажу иранской нефти: требующих в обмен

Соединенные Штаты в понедельник официально разрешили продажу иранской нефти. Такой шаг является частью усилий Вашингтона, направленных на заключение окончательного мирного соглашения с Тегераном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов США объявило о выдаче соответствующей генеральной лицензии, разрешающей продажу сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции иранского происхождения на временный период до 21 августа.

За это иранская сторона взяла на себя обязательства по допуску инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и обеспечению свободного транзита судов через стратегически важный Ормузский пролив.

Условия договора

Согласно обнародованному документу, иранскую нефть разрешено импортировать непосредственно в Соединенные Штаты, если это необходимо для завершения ее продаж, поставок или разгрузки.

Стоит отметить, что США не импортировали иранское сырье в существенных объемах с момента введения первых жестких ограничений после исламской революции 1979 года.

Важным экономическим нюансом новой лицензии является то, что все выплаты финансовых средств в пользу Ирана теперь официально разрешены в долларах США.

В то же время, действие этой лицензии и ослабление ограничений не распространяются на Кубу, Северную Корею, а также на оккупированный Россией Крым.

Дипломатический прогресс в Швейцарии

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил в социальной сети X, что решение принято на фоне продолжающихся в Швейцарии продуктивных переговоров.

По его словам, Тегеран обязался гарантировать безопасный и открытый транзит по Ормузскому проливу и предоставить разрешение инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на въезд в страну.

Именно в рамках этой программы американское ведомство выдало временную 60-дневную генеральную лицензию на добычу и продажу нефти.

История санкций

Вашингтон впервые применил санкции против Тегерана в 1979 году, когда революционно настроенные студенты захватили американское посольство и удерживали дипломатов в заложниках.

С тех пор ограничения неоднократно расширялись из-за развития иранской ядерной программы и финансирования группировок, признанных США террористическими.

В годы действия санкций главными покупателями иранской нефти оставались независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, которые покупали сырье с большими скидками.

До возобновления американских санкций в 2018 г. значительные объемы топлива также импортировали Индия, Южная Корея, Япония, Италия, Греция, Тайвань и Турция.

Напомним, на прошлой неделе Иран официально заявил, что судам, пересекающим Ормузский пролив, теперь требуется специальное разрешение для прохождения этим жизненно важным водным путём.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которого Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.