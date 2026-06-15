Трамп заявив про укладення угоди між США та Іраном і відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, внаслідок якої Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого Дому повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп підкреслив, що нова домовленість є повною протилежністю Спільному всеосяжному плану дій (JCPOA), укладеному за адміністрації колишнього президента Барака Обами.

"Угода Обами з Іраном була легким, красивим і гладким шляхом до створення ядерної зброї. Моя угода з Іраном – це повна протилежність. Це стіна на шляху до ядерної зброї", – написав Трамп.

Президент США також відреагував на критику з боку сенатора Джека Ріда, який, за його словами, назвав нову угоду гіршою за ядерну угоду часів Обами.

За твердженням Трампа, Іран відмовився від намірів володіти ядерною зброєю: "Насправді вони більше не хочуть мати ядерну зброю і не отримають її ні шляхом купівлі, ні шляхом розробки, ні будь-яким іншим способом".

Крім того, американський лідер повідомив, що після підписання угоди Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства.

"Угода має бути підписана завтра, і відразу після її підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", – зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що відносини між США та Іраном за його адміністрації нібито складаються краще, ніж за попередніх президентів, і окремо заявив, що в рамках нинішньої угоди не передбачено передачу Ірану грошових коштів.

Як повідомив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, обидві сторони заявили про негайне та остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах, включаючи Ліван. За його словами, офіційне підписання угоди заплановане на 19 червня у Швейцарії.

Крихка угода

США та Іран після понад двох місяців напружених переговорів досягли попередньої домовленості про припинення бойових дій та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Втім, ключові суперечності між сторонами залишилися невирішеними, що ставить під сумнів довгостроковий успіх угоди, пише Bloomberg.

Експерти застерігають, що саме тепер починається найскладніший етап. У документі поки не врегульовані питання економічної допомоги Ірану, майбутнього його ядерної програми та програми балістичних ракет. Через це існує ризик, що остаточний текст угоди так і не буде погоджений.

Директор досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса Майкл О'Хенлон вважає, що сторони могли домовитися про тимчасове відкриття Ормузької протоки, однак перспектива всеосяжної угоди наразі виглядає малоймовірною.

Додатковою проблемою залишається глибока недовіра між Вашингтоном і Тегераном. Американська сторона підозрює Іран у прагненні відновити ядерну програму, тоді як іранські чиновники звинувачують США в ударах по країні під час переговорного процесу.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що країна продовжуватиме готуватися до можливих загроз навіть у разі досягнення остаточної угоди. За його словами, Тегеран не виключає спроб зірвати домовленості з боку своїх противників.

Експерт Атлантичної ради Нейт Свансон також наголосив, що механізми відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку досі остаточно не погоджені. На його думку, навіть після підписання документа ситуація в регіоні залишатиметься нестабільною, а досягнуте перемир'я – вразливим.

"Так, ми побачимо збільшення трафіку, але статус-кво все ще крихкий", – сказав Свансон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який раніше погрожував завдати Ірану "дуже сильного удару", 11 червня скасував заплановану військову операцію. Він заявив про значний прогрес у переговорах із Тегераном. Крім того, за його словами, мирна угода, яка дозволить знову відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства, може бути незабаром підписана.

Також міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що через Ормузьку протоку щодня проходить близько 7 млн барелів нафти та палива. Це приблизно половина обсягів, які залишалися заблокованими на початку війни з Іраном.