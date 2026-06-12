Ціна нафти на 12 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У п’ятницю, 12 червня, світові ціни на нафту знизилися більш ніж на 1 долар за барель. Ринок продовжує падати після заяви президента США Дональда Трампа, який скасував заплановані військові удари по Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $88,54 - 5.04% WTI $86,01 - 4.92% Urals $83,05 - 5.36%

Ф'ючерси на Brent впали на 1,83 долара, або 2%, до 88,55 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 1,60 долара, або 1,8%, до 86,11 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на впали через несподіване рішення США. Трамп, який раніше погрожував завдати Ірану "дуже сильного удару", у четвер скасував заплановану військову операцію.

Американський лідер заявив про значний прогрес у переговорах із Тегераном. За його словами, мирна угода, яка дозволить знову відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства, може бути підписана вже цими вихідними.

Ринковий аналітик компанії IG Тоні Сікамор зазначив, що реакція нафтового ринку на останні політичні новини була одночасно швидкою та рішучою, хоча це цілком може виявитися черговим хибним світанком для дипломатії.

Аналітики банку ING у своїй п’ятничній записці закликали до обережності, наголосивши, що вважати стабільне припинення вогню вирішеною справою поки зарано. Навіть у разі тимчасового перемир'я воно може виявитися нестійким, а ядерні переговори легко розваляться, якщо сторони не знайдуть компромісу.

Фахівці ING прогнозують, що світовий ринок досягне критичної точки перегину наприкінці липня, якщо до цього часу потоки нафти через протоку повністю не відновляться. У такому сценарії поточний рівень запасів разом із сезонним зростанням попиту здатні підкинути ціни на нафту до 120–130 доларів за барель.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки трейдери зберігали впевненість, що навіть попри наявність мирної угоди між США та Іраном ситуація прямує до деескалації. Світовий оптимізм трейдерів та збільшення квот ОПЕК+ можуть невдовзі відгукнутися на українському ринку та закладають солідний потенціал для подальшого здешевлення пального на АЗС.