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Російський удар пошкодив гіпермаркет "Велмарт" у Києві

Російський удар пошкодив гіпермаркет "Велмарт" у Києві
Російський удар пошкодив гіпермаркет "Велмарт" у Києві

У ніч на 1 серпня внаслідок російської атаки пошкоджено гіпермаркет "Велмарт" у Києві. За даними компанії, загиблих і постраждалих немає, однак магазин потребує відновлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Велмарту".

На місці працюють відповідні служби. Компанія також розпочала ліквідацію наслідків атаки та ремонт пошкодженого об’єкта.

У "Велмарті" не уточнили масштаби руйнувань, адресу гіпермаркету та можливі строки відновлення його роботи.

Загалом станом на 12:00 у Києві внаслідок атаки РФ загинули десятеро людей. 30 містян дістали поранення, зокрема, четверо дітей. Пожежі та руйнування зафіксували у семи районах столиці. Найбільше ушкоджень у Дарницькому та Солом'янському районі.

Також під час нічної ракетної атаки війська РФ двічі поцілили по території "Київмедспецтрансу". Поранених і загиблих серед працівників немає, повідомили у КМДА. Внаслідок удару, зокрема, частково зруйновано 4 будівлі підприємства. 5 карет швидкої згоріли вщент.

Автор:
Тетяна Гойденко