Втрати ворога станом на 1 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1620 добу повномасштабної війни становлять 1 447 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 липня втратила

особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб,

танків – 12 231 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од.

артилерійських систем – 47 127 (+82) од.

РСЗВ – 1 980 (+4) од.

засоби ППО – 1 527 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838) од.

крилаті ракети – 5 005 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463) од.

спеціальна техніка – 4 484 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів: 1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400; 1 керовану авіаційну ракету “Х-59/69”; 154 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

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