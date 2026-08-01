- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 1 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1620 добу повномасштабної війни становлять 1 447 620 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 липня втратила
- особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб,
- танків – 12 231 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од.
- артилерійських систем – 47 127 (+82) од.
- РСЗВ – 1 980 (+4) од.
- засоби ППО – 1 527 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838) од.
- крилаті ракети – 5 005 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463) од.
- спеціальна техніка – 4 484 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів: 1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400; 1 керовану авіаційну ракету “Х-59/69”; 154 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.