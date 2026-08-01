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Втрати ворога станом на 1 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 росіян
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 росіян

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1620 добу повномасштабної війни становлять 1 447 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 липня втратила

  • особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб,
  • танків – 12 231 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од.
  • артилерійських систем – 47 127 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 980 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 527 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838) од.
  • крилаті ракети – 5 005 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463) од.
  • спеціальна техніка – 4 484 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 1 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів: 1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400; 1 керовану авіаційну ракету “Х-59/69”; 154 ворожі БпЛА різних типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 1 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

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Автор:
Тетяна Гойденко