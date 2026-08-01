Податковий борг: НБУ оновив механізм стягнення коштів із рахунків

Національний банк змінив порядок примусового списання коштів із рахунків, зокрема для погашення податкового боргу. Якщо на рахунку платника не вистачає грошей для виконання інструкції стягувача, банк має застосовувати оновлену процедуру їх накопичення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зміни стосуються дебетового переказу без згоди платника, тобто примусового списання або стягнення коштів. НБУ врегулював дії надавачів платіжних послуг у випадках, коли на момент отримання платіжної інструкції на рахунку немає необхідної суми.

Оновлений механізм має підвищити ефективність виконання інструкцій стягувачів. Він передбачає накопичення коштів на рахунку платника до суми, необхідної для проведення списання.

Зміни пов’язані із запуском електронного механізму стягнення коштів для погашення податкового боргу, який працює за міжнародним стандартом. Пропозиції щодо оновлення правил Нацбанку надала Державна податкова служба.

НБУ також посилив вимоги до заповнення реквізиту "Код платника / фактичного платника / платника за послугою з переказу коштів" під час сплати податків, зборів та інших платежів до державного і місцевих бюджетів.

Банки та інші надавачі платіжних послуг отримали один місяць, щоб привести свої процедури у відповідність до оновлених вимог.

Нагадаємо, НБУ планує запровадити єдині підходи до контролю за платіжними операціями. Йдеться про моніторинг і звірку платежів, які мають стати частиною управління операційними ризиками для надавачів платіжних послуг.