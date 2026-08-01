Україна просить дозволу у США застосовувати Starlink для наведення дронів по території Росії

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом просив його посприяти отриманню дозволу на використання Starlink для наведення українських дронів по пускових установках балістичних ракет на території Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Atlantic.

Про прохання Зеленського виданню розповіли двоє посадовців, обізнаних із перебігом закритих переговорів у Білому домі. Ще один співрозмовник підтвердив, що український президент порушував це питання. Офіційно зміст цієї частини розмови Україна та США не оприлюднювали.

За запропонованою схемою Трамп мав би звернутися до засновника SpaceX Ілона Маска щодо розширення можливостей використання супутникової мережі на території Росії. Наразі SpaceX обмежує роботу Starlink у РФ.

Зеленський пояснював, що Україна вже має далекобійні безпілотники, здатні уражати російські ракетні установки. Доступ до Starlink на території РФ міг би розширити можливості керування такими апаратами та допомогти атакувати засоби запуску балістичних ракет до їх застосування проти України.

Пропозицію обговорювали на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Україна просить партнерів пришвидшити постачання засобів протиракетної оборони для захисту енергетичної інфраструктури та міст від російських балістичних ударів.

За словами джерел The Atlantic, Трамп під час зустрічі не взяв на себе зобов’язань щодо переговорів із Маском. Тому можливість розширення застосування Starlink для українських операцій на території Росії залишається невизначеною.

Зауважимо, російські війська намагаються протидіяти атакам українських безпілотників проміжного радіуса дії ("mid-strike"). Для цього вони маскують військові вантажі та встановлюють потужні системи радіоелектронної боротьби для глушіння супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX.