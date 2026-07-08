Росія намагається глушити системи Starlink для протидії українським дронам

Російські війська намагаються протидіяти атакам українських безпілотників проміжного радіуса дії ("mid-strike"). Для цього вони маскують військові вантажі та встановлюють потужні системи радіоелектронної боротьби для глушіння супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Українські далекобійні дрони, які часто керуються саме через Starlink, цього року успішно атакували лінії постачання, паливні склади, об'єкти ППО та командні пункти РФ. Це порушило логістику окупантів та спричинило дефіцит пального в окупованому Криму та інших регіонах. Проте зараз Росія шукає способи захисту від цих ударів.

Нові російські системи РЕБ проти супутників

Більшість українських місій із використанням дронів проміжного радіуса дії виконуються через Starlink. Цей зв'язок дозволяє пілоту віддалено керувати безпілотником на відстані десятків кілометрів і раніше вважався захищеним від глушіння.

Радник Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що Росія почала розгортати комплекси РЕБ "Волна Купол Гарант". Сигнал цієї системи є достатньо сильним, щоб дестабілізувати роботу терміналів Starlink у радіусі близько 20 квадратних кілометрів. Наразі на фронті виявили близько десяти таких установок.

Водночас ці системи самі стають пріоритетною ціллю для українських військових. Бійці 422-го полку безпілотних систем розповіли, що спільно з СБУ вже знищили два таких комплекси за допомогою дронів, після чого зв'язок у зоні операцій повністю відновлювався.

Маскування пального під цивільні авто

Окрім використання РЕБ, російська армія змінює логістику для захисту своїх складів та палива. За даними українських командирів та військової розвідки, окупанти застосовують такі методи:

маскують бензовози під перефарбовані молоковози або водовози;

перевозять пальне, боєприпаси та провізію маленькими партіями на цивільних легкових авто, квадроциклах та мотоциклах;

пересуваються малими колонами у супроводі пікапів із кулеметами та обирають путівці, щоб уникнути спостереження;

ховають запаси у бліндажах, покинутих будівлях, аграрних спорудах та на цивільних АЗС.

Військові аналітики зазначають, що українські удари вглиб тилу ворога стали одним із найважливіших чинників на полі бою цього року. Проте масштабування виробництва російських глушилок може ускладнити проведення таких операцій у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що план ЄС щодо супутників може підірвати зв'язок в Україні. Компанія SpaceX розкритикувала ініціативу Європейського Союзу щодо обмеження доступу до супутникового спектра частот. У компанії наголосили, що цей крок створює серйозні ризики погіршення якості зв'язку в Україні, де термінали Starlink відіграють критично важливу роль для комунікації з початку повномасштабного російського вторгнення.