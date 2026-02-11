Росія та Іран поскаржилися в ООН на Starlink Ілона Маска: звинувачують у "порушенні міжнародного права"

Представники Росії та Ірану на конференції Комітету ООН з мирного використання космічного простору звинуватили супутникову мережу Starlink компанії SpaceX Ілона Маска в "порушенні міжнародного права", заявивши, що її діяльність "стирає межу між комерційними та військовими технологіями".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що російська делегація вказала на можливе порушення Договору про космос 1967 року, який зобов'язує враховувати інтереси інших учасників космічної діяльності.

На думку представників РФ, велика супутникова мережа, керована приватною структурою, «навряд чи відповідає інтересам довгострокової стійкості космічної діяльності та використання космічного простору».

Тому Росія вимагає провести міжнародні переговори, спрямовані на обмеження кількості нових супутників і уточнення правил застосування в військових цілях комерційних супутникових частот.

Натомість в Ірані заявили, що незаконна експлуатація Starlink в країні порушує суверенітет та є «несанкціонованим військовим використанням комерційного супутникового зв'язку".

Bloomberg зауважує, що SpaceX, наразі керує мережею з приблизно 9600 супутників. Starlink став ключовим зв'язком для українців, які борються проти вторгнення Росії, а також для іранських опозиційних сил, які вийшли на протести у січні.

Компанія SpaceX скасувала абонентську плату за супутниковий інтернет Starlink в Ірані. Це рішення було прийняте на тлі масових протестів, що охопили країну, та багатоденного блокування інтернету з боку іранського уряду.

Росіянам відключили Starlink

Нагадаємо, медіа повідомляли, що російські війська дедалі частіше застосовують американські системи Starlink на ударних дронах для подолання українських засобів радіоелектронної боротьби і підвищення ефективності й точності атак.

Після звіту Інституту вивчення війни (ISW), у якому вказано, що російські війська дедалі частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності безпілотників БМ-35 задля ударів по Україні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Ілона Маска зупинити це.

У відповідь мільярдер назвав главу МЗС Польщі Сікорського "імбецилом".

"Цей пускающий слини імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink - це основа військового зв'язку України", - написав Маск.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що звʼязався з компанією SpaceX і запропонував "шляхи розв’язання цієї проблеми".

Ілон Маск у відповідь повідомив, що заходи щодо відключення супутникового зв’язку Starlink на російських швидкісних дронах спрацювали.

"Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, чи потрібно зробити ще", — написав Маск.

Після цього в Україні впровадили систему верифікації Starlink, щоб заблокувати використання терміналів ворогом.

Фізичні особи та бізнес мають подати дані про свої пристрої через ЦНАП або “Дію”, інакше непідтверджені термінали будуть відключені. Мінцифри опублікувало інструкцію, як громадянам та бізнесу зареєструвати термінали.