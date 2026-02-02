Starlink можуть відключити: як пройти верифікацію та підтвердити свій термінал

Україна впроваджує систему верифікації Starlink (whitelist), щоб заблокувати використання терміналів ворогом. Фізичні особи та бізнес мають подати дані про свої пристрої через ЦНАП або “Дію”, інакше непідтверджені термінали будуть відключені. Мінцифри опублікувало інструкцію, як громадянам та бізнесу зареєструвати термінали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що послуга в ЦНАП почне працювати з 3 лютого для фізичних осіб та ФОП і на порталі "Дія" для юридичних осіб.

"Усе, що потрібно зробити, — один раз через ЦНАП або портал "Дія" підтвердити, що термінал належить саме вам. Неверифіковані буде відключено. Це питання безпеки та контролю звʼязку під час війни", - наголошують у Мінцифри.

Для фізичних осіб або ФОП

1. Знайдіть дані вашого Starlink

Вони вказані на коробці або в налаштуваннях вашого акаунту:

KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності

UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID

Номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності)

2. Підготуйте документи

Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, візьміть із собою:

Паспорт (книжечка або ID-картка).

РНОКПП (ідентифікаційний код).

3. Завітайте до найближчого ЦНАПу

Зверніться до адміністратора із запитом на внесення Starlink у whitelist. Процедура безоплатна.

Адміністратор перевірить документи та прийме заявку. Опісля ваш термінал буде внесено до білого списку й він продовжить працювати без обмежень.

Ліміти:

Максимум 1 термінал — без фізичної наявності пристрою.

Максимум 3 термінали на одну особу — за умови фізичного показування пристроїв.

Для бізнесу (юридичних осіб)

Для компаній процедура повністю цифрова через портал "Дія".

Які дані треба мати під рукою:

KIT-номер термінала (серійний номер комплекту) за наявності.

UTID термінала (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID.

Номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Як подати заяву на порталі Дія:

Зайдіть на портал "Дія" та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи. Знайдіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink. Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів. Вам потрібно вручну внести дані про термінали та номер облікового запису. Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом. Заява автоматично передається до Мінцифри.

Ліміти:

до 10 терміналів — для звичайних юридичних осіб;

без обмежень — для підприємств зі статусом критично важливих.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров попереджав, що у відповідь на те, що Росія використовує дрони зі Starlink, уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів. Тож незабаром в Україні працюватимуть лише зареєстровані термінали, інші буде вимкнено.

Про Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2026 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.