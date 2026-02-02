- Категория
Starlink могут отключить: как пройти верификацию и подтвердить терминал
Украина внедряет систему верификации Starlink (whitelist), чтобы заблокировать использование терминалов врагом. Физические лица и бизнес должны предоставить данные о своих устройствах через ЦНАП или "Дію", иначе неподтвержденные терминалы будут отключены. Минцифры опубликовало инструкцию, как гражданам и бизнесу зарегистрировать терминалы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что услуга в ЦНАП заработает с 3 февраля для физических лиц и ФЛП и на портале "Дія" для юридических лиц.
"Все, что нужно сделать, — один раз через ЦНАП или портал "Дія" подтвердить, что терминал принадлежит именно вам. Неверифицированные будут отключены. Это вопросы безопасности и контроля связи во время войны", - отмечают в Минцифре.
Для физических лиц или ФЛП
1. Найдите данные вашего Starlink
Они указаны на коробке или в настройках вашего аккаунта:
- KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии
- UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID
- Номер аккаунта пользователя на портале Starlink (при наличии)
2. Подготовьте документы
В зависимости от того, на кого зарегистрирован терминал, возьмите с собой:
- Паспорт (книжечка или ID-карта).
- РНОКПП (идентификационный код).
3. Посетите ближайший ЦНАП
Обратитесь к администратору с запросом на внесение Starlink в whitelist. Процедура безвозмездна.
Администратор проверит документы и примет заявку. После этого терминал будет внесен в белый список и он продолжит работать без ограничений.
Лимиты:
- Максимум 1 терминал – без физического наличия устройства.
- Максимум 3 терминала на одного человека — при физическом показывании устройств.
Для бизнеса (юридических лиц)
Для компаний процедура полностью цифровая через портал "Дія".
Какие данные нужно иметь под рукой:
- KIT-номер терминала (серийный номер комплекта) при наличии.
- UTID терминала (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID.
- Номер аккаунта пользователя на портале Starlink .
Как подать заявление на портале "Дія":
- Зайдите на Портал "Дія" и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица.
- Найдите услугу Сообщение об использовании терминалов Starlink.
- Система автоматически подтянет данные о компании из реестров. Вам необходимо вручную внести данные о терминалах и номерах учетной записи.
- Проверьте сложившееся заявление и подпишите его КЭПом.
- Заявление автоматически передается в Минцифру.
Лимиты:
- до 10 терминалов – для обычных юридических лиц;
- без ограничений – для предприятий со статусом критически важных.
Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров предупреждал, что в ответ на то, что Россия использует дроны из Starlink, правительство приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов. Вскоре в Украине будут работать только зарегистрированные терминалы, остальные будут отключены.
О Starlink
Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.
По состоянию на 2026 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.
Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.