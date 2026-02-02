Запланована подія 2

Starlink могут отключить: как пройти верификацию и подтвердить терминал

Starlink
Starlink могут отключить / Depositphotos

Украина внедряет систему верификации Starlink (whitelist), чтобы заблокировать использование терминалов врагом. Физические лица и бизнес должны предоставить данные о своих устройствах через ЦНАП или "Дію", иначе неподтвержденные терминалы будут отключены. Минцифры опубликовало инструкцию, как гражданам и бизнесу зарегистрировать терминалы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что услуга в ЦНАП заработает с 3 февраля для физических лиц и ФЛП и на портале "Дія" для юридических лиц.

"Все, что нужно сделать, — один раз через ЦНАП или портал "Дія" подтвердить, что терминал принадлежит именно вам. Неверифицированные будут отключены. Это вопросы безопасности и контроля связи во время войны", - отмечают в Минцифре.

Для физических лиц или ФЛП

1. Найдите данные вашего Starlink

Они указаны на коробке или в настройках вашего аккаунта:

  • KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии
  • UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID
  • Номер аккаунта пользователя на портале Starlink (при наличии)

2. Подготовьте документы

В зависимости от того, на кого зарегистрирован терминал, возьмите с собой:

  • Паспорт (книжечка или ID-карта).
  • РНОКПП (идентификационный код).

3. Посетите ближайший ЦНАП

Обратитесь к администратору с запросом на внесение Starlink в whitelist. Процедура безвозмездна.

Администратор проверит документы и примет заявку. После этого терминал будет внесен в белый список и он продолжит работать без ограничений.

Лимиты:

  • Максимум 1 терминал – без физического наличия устройства.
  • Максимум 3 терминала на одного человека — при физическом показывании устройств.

Для бизнеса (юридических лиц)

Для компаний процедура полностью цифровая через портал "Дія".

Какие данные нужно иметь под рукой:

  • KIT-номер терминала (серийный номер комплекта) при наличии.
  • UTID терминала (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID.
  • Номер аккаунта пользователя на портале Starlink .

Как подать заявление на портале "Дія":

  1. Зайдите на Портал "Дія" и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица.
  2. Найдите услугу Сообщение об использовании терминалов Starlink.
  3. Система автоматически подтянет данные о компании из реестров. Вам необходимо вручную внести данные о терминалах и номерах учетной записи.
  4. Проверьте сложившееся заявление и подпишите его КЭПом.
  5. Заявление автоматически передается в Минцифру.

Лимиты:

  • до 10 терминалов – для обычных юридических лиц;
  • без ограничений – для предприятий со статусом критически важных.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров предупреждал, что в ответ на то, что Россия использует дроны из Starlink, правительство приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов. Вскоре в Украине будут работать только   зарегистрированные терминалы, остальные будут отключены.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2026 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Автор:
Татьяна Бессараб