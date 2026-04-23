Конец "золотой эпохи": цены на жилье в Дубае начали падать впервые за шесть лет

После аномального роста на 70% рынок недвижимости Дубая начал охлаждаться. В марте цены на жилье в эмирате упали на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Это первое падение показателей с 2020 года, которое свидетельствует об изменении настроений среди иностранных инвесторов и экспатриантов.

Несмотря на то, что город долгое время оставался "безопасным гаванью" благодаря отсутствию налогов, региональная нестабильность начала диктовать новые условия на рынке капитала.

Основным фактором давления на рынок стали масштабные потрясения в регионе Персидского залива, начавшиеся в конце февраля. Массированные атаки с использованием ракет и беспилотников заставили инвесторов более осторожно оценивать риски долгосрочных вложений.

Эксперты компании Betterhomes прогнозируют сложный летний сезон, поскольку темпы прироста населения могут замедлиться из-за всеобщей неуверенности в стабильности прекращения огня.

Реакция крупных застройщиков

Статистика компании REIDIN демонстрирует существенное снижение активности: общая стоимость сделок в марте упала почти на 20%, составив около 10,1 млрд долларов. Количество транзакций также сократилось с 16 000 до 13 000 единиц.

Более всего пострадал сегмент незавершенного строительства (off-plan), где продажи просели на 13%. Тем не менее, крупные игроки рынка, такие как Emaar Properties и Binghatti, пытаются сохранять оптимизм.

Они отмечают, что на рынке все еще достаточно ликвидности, а спрос со стороны покупателей из Индии, Египта и самих Эмиратов помогает удерживать стабильность, невзирая на отток части западного капитала в сторону Лондона или Монако.

Надежда на "золотые визы"

Для поддержания интереса покупателей девелоперы начинают внедрять новые программы лояльности, в частности, снижают размеры авансовых платежей.

Правительство ОАЭ также делает ставку на систему "золотых виз", пытаясь превратить Дубай из временного хаба в место постоянного проживания для состоятельных иностранцев.

Однако аналитики CBRE Group предостерегают, если логистические проблемы в Ормузском проливе будут продолжаться, застройщики столкнутся с резким удорожанием строительных материалов, что может заставить их пересмотреть сроки реализации новых масштабных проектов.

Напомним, рынок жилой недвижимости Дубая много лет демонстрировал стремительный рост. Но сейчас он начал замедляться на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы все чаще откладывают соглашения, ожидая развития ситуации в регионе. Если военное противостояние затянется, риск коррекции цен может возрасти. В то же время, в случае быстрого урегулирования инвесторы могут быстро вернуться на рынок.