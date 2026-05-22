Еврокомиссия предлагает временно вывести из-под санкций китайского производителя чипов для спасения автопрома ЕС

Европейская комиссия предложила ввести временное ослабление сроком девять месяцев на операции с китайской полупроводниковой компанией Yangzhou Yangjie Electronic Technology. Предприятие попало под ограничение в рамках 20-го пакета санкций против России за помощь российскому военно-промышленному комплексу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам представителя ЕК, Yangzhou Yangjie Electronic будет оставаться в "черном списке" Евросоюза, однако девятимесячная отсрочка необходима, чтобы европейские автопроизводители успели найти альтернативные каналы поставок микросхем и избежали "серьезных инфраструктурных перебоев". Для того, чтобы это предложение вступило в силу, его должны единогласно поднять все 27 стран-членов ЕС.

Почему компания попала под санкции и чем это чревато

20-й пакет санкций против РФ был официально принят в конце апреля 2026 года. В него вошли около 60 технологических компаний из Китая, ОАЭ, Казахстана и других государств, которые снабжали агрессором товары двойного назначения в обход действующих ограничений.

Ключевые детали по ситуации вокруг китайского поставщика:

Военный след: Yangzhou Yangjie Electronic подверглась жестким санкциям из-за того, что ее полупроводники и компоненты были массово обнаружены в обломках российских беспилотников и управляемых планирующих авиабомб (КАБов), которыми оккупационные войска бьют по территории Украины.

Критическая зависимость европейских заводов: ведущие европейские автомобильные концерны начали массово закупать продукцию этой компании, пытаясь заменить чипы от других китайских фирм, заблокированных в предыдущих санкционных пакетах.

Риск паралича индустрии: представители автопрома ЕС и профильные ассоциации предупредили Брюссель, что без переходного периода имеющиеся запасы полупроводников иссякнут за считанные недели, что приведет к немедленной остановке конвейеров и заводов по всей Европе.

В Еврокомиссии подчеркнули, что целью санкций является изменение поведения компаний, однако Запад стремится найти прагматический баланс, чтобы эти ограничения не нанесли разрушительного экономического удара по самой европейской промышленности.

Напомним, ЕС не планирует ослаблять санкции против российских нефти и газа, несмотря на решения США и Великобритании. Несмотря на то, что Лондон и Вашингтон пошли на определенные внутренние уступки своим импортерам, Европейская комиссия остается на непоколебимой позиции относительно полного и последовательного вытеснения российских энергоносителей с европейского рынка для максимального перекрытия финансовых потоков, питающих военную машину Кремля.