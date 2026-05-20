ЕС не планирует ослаблять санкции против российских нефти и газа, несмотря на решения США и Британии

Уступки США и Британии не изменят позицию ЕС по санкциям против России / Depositphotos

Европейская комиссия не намерена ослаблять санкционные ограничения по отношению к российским энергоносителям, несмотря на определенные уступки в санкционной политике со стороны Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Как пишет Delo.ua, об этом во время брифинга в Брюсселе сообщила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, передает "Укринформ".

Отвечая на вопрос журналистов о том, не подрывают ли решения Лондона и Вашингтона общую стратегию международного давления на экономику страны-агрессора, спикер отметил неизменность позиции Брюсселя.

По ее словам, Евросоюз не комментирует санкционные действия других государств, однако остается полностью приверженным собственным ограничениям по импорту российских нефти и газа.

Кроме того, в Еврокомиссии призвали российскую сторону не использовать текущую эскалацию и конфликт на Ближнем Востоке для получения финансовых или геополитических выгод.

Ослабление санкций в отношении российской нефти

Правительство Великобритании выдало торговую лицензию, позволившую ввоз в Великобританию дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской нефти, если оно перерабатывается в других странах.

Новые правила вступают в силу в среду, 20 мая, и будут действовать бессрочно, но их будут периодически пересматривать и могут изменить или отменить.

Также Министерство финансов США третий раз выдало временное разрешение на   покупку российской нефти. Он будет действовать до 17 июня.

Чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье в результате войны США и Израиля против Ирана, впервые это исключение было введено в марте, а в апреле его действие продолжили еще раз .

Это вызвало споры, особенно среди европейских союзников, считающих санкции важным инструментом сокращения нефтяных доходов России и финансирования войны против Украины.

Украина призвала администрацию президента США Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов и не разрешать Москве извлекать выгоду от конфликта на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Бессараб