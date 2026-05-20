Великобритания ослабила санкции в отношении российской нефти

Правительство Великобритании разрешило импорт дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти, но переработанного в третьих странах.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь на сайте британского правительства.

Новые правила вступают в силу в среду, 20 мая, и будут действовать бессрочно, но их будут периодически пересматривать и могут изменить или отменить.

Также британское правительство выдало ограниченную по времени лицензию на транспортировку сжиженного природного газа из российских проектов «Сахалин-2» и «Ямал», а также связанные с этим услуги — речь идет о судоходстве, финансировании и брокерских операциях.

США ослабили санкции на российскую нефть

Министерство финансов США в третий раз выдало временное разрешение на покупку российской нефти. Он будет действовать до 17 июня.

Впервые это исключение было введено в марте, а в апреле его действие продолжили еще раз .

Такое решение было принято, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана.

Отмена ограничений вызвала споры, особенно среди европейских союзников, считающих санкции важным инструментом сокращения нефтяных доходов России и финансирования войны против Украины.

Критики, в свою очередь, утверждают, что смягчение санкций способствовало росту доходов Москвы. По их мнению, даже ограниченное снятие запретов для уже отгруженной нефти позволило России заработать на скачке цен на энергоресурсы.

При этом некоторые страны, включая Индию и Индонезию, лоббировали продление срока действия послаблений, учитывая напряженность на энергетических рынках из-за конфликта с Ираном и частичное ограничение поставок через Ормузский пролив.

Украина призвала администрацию президента США Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов и не разрешать Москве извлекать выгоду от конфликта на Ближнем Востоке.