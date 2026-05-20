Кабмин разрешил передавать продукты из госрезерва больницам, школам и детсадам

Кабинет министров разрешил оперативно и безвозмездно передавать продукты из государственного резерва больницам, школам, детсадам и домам-интернатам в случае необходимости.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Кабинет министров принял решение, которое позволит больницам, школам, детским садам, домам-интернатам и социально незащищенным гражданам в случае необходимости оперативно и безвозмездно получать продукты из государственного резерва.

По состоянию на начало 2026 г. в регионах хранится около 14 тысяч тонн пшеницы госрезерва, которую при необходимости могут быстро использовать для обеспечения населения.

Правительство также внесло изменения в постановление №328, которые предоставляют областным военным администрациям и Киевской городской военной администрации право направлять муку, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, изготовленные из зарезервированного зерна, для нужд людей в условиях военного положения.

В Кабмине отмечают, что решение должно усилить продовольственную безопасность регионов, обеспечить стабильную поддержку социальной сферы и помочь оперативно реагировать на вызовы военного времени и чрезвычайные ситуации в энергетике.

Напомним, правительство ликвидировало в сентябре старое Государственное агентство резерва, которое осталось в наследство от советской системы и доказало несостоятельность в управлении, и создало новое Государственное агентство по управлению резервами Украины.

Закупка материальных ценностей государственного материального резерва будет производиться исключительно на электронных аукционах.

Новый орган будет формировать номенклатуру материальных ценностей и нормы их накопления в соответствии с новым порядком, утвержденным правительством. Порядок внедряет новые механизмы для формирования и пересмотра номенклатуры материальных ценностей государственного материального резерва и мобилизационного резерва, создания запасов государственных резервов, их реализации и отпуска.