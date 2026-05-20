Westinghouse начнет строительство ядерного парка в Украине с пятого энергоблока Хмельницкой АЭС

Американский производитель ядерных реакторов Westinghouse имеет полностью завершенный пакет документов для строительства реактора АР1000. В компании ожидают его полную адаптацию под европейский рынок в 2028 году, что позволит значительно ускорить развитие атомных объектов в Украине.

По словам топ-менеджера, компания имеет 100% завершенный дизайн реактора как пакетного проекта, по которому можно сразу начинать строительство. Этот пакет уже утвержден в четырех странах и содержит более 90 000 схем, рисунков и другой необходимой информации. Кроме того, Westinghouse уже проработала примерно половину выводов по аналогичным проектам в США и Китае, что позволит возводить новые объекты гораздо быстрее и эффективнее.

С чего начнется строительство в Украине

Развитие своего ядерного парка в Украине компания, скорее всего, начнет с блока №5 Хмельницкой АЭС. Westinghouse уже помогла НАЭК "Энергоатом" подготовить технико-экономическое обоснование этого проекта.

В настоящее время дальнейшее сотрудничество сторон предусматривает следующие шаги:

Интеграция поставок: представители Westinghouse планируют обсудить с "Энергоатомом" внутреннюю цепь поставок компании и Украины, чтобы лучше интегрировать ее с глобальной системой американского производителя.

Масштабные обязательства: ранее подписанный меморандум о строительстве в Украине девяти реакторов АР1000 в компании оценивается как достаточно существенный комитмент.

В Соединенных Штатах Америки уже работают два энергоблока типа АР1000, а еще четыре реактора успешно функционируют в Китае. Кроме того, в КНР еще 14 таких реакторов находятся на этапе непосредственного строительства, а в США начался процесс подготовки к возведению дополнительных блоков — их количество может составлять 10 и более единиц.

Напомним, "Энергоатом" начинает собственное производство компонентов ядерного топлива. Госкомпания уже реализует технологические договоренности со шведским подразделением Westinghouse Electric Sweden AB для локализации выпуска деталей, применяемых в топливных сборках для украинских АЭС.