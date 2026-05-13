"Энергоатом" начинает собственное производство компонентов ядерного топлива

АО "НАЭК "Энергоатом" реализует договоренности с компанией Westinghouse Electric Sweden AB о локализации производства компонентов, используемых в топливных сборках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Отмечается, что филиал компании, ОП "Атомэнергомаш" (АЭМ), получил необходимые материалы для изготовления первой партии хвостовиков топливных сборок ВВЭР-1000.

Срок производства партии – четыре месяца. Изготовленные на украинских мощностях компоненты будут использоваться в производстве топлива для украинских АЭС.

"Запуск собственного производства компонентов тепловыделяющих сборок является важным этапом в реализации стратегической цели Украины по укреплению энергетической безопасности и утверждению энергетической независимости. Кроме того, продолжается процесс квалификации еще одного компонента топливных сборок – головок для топливных кассет", – прокомментировал руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк .

Ранее Westinghouse Electric Sweden AB признал ОП "Атомэнергомаш" квалифицированным и утвержденным поставщиком компонентов ядерного топлива ТВС для реакторов ВВЭР.

Производство ядерного топлива в Украине.

После того как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse.

Технологии США стали стандартом для украинских энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

Кроме того, на базе обособленного подразделения "Энергоатома" создается собственная линия по производству сборок ядерного топлива. Уже в 2027 году первое украинское ТВС будет загружено в активную зону энергоблока. В дальнейшем НАЭК планирует снабжать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse.

В июле 2025 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о передаче технологий для производства ядерного топлива в Украине. Ожидается, что стоимость первого этапа сотрудничества составит около 20 миллионов долларов.

Автор:
Светлана Манько