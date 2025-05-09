Филиал "Энергоатома" сможет поставлять компоненты ядерного топлива для реакторов

Westinghouse Electric Sweden AB признал филиал НАЭК " Энергоатом " "ОП "Атомэнергомаш" квалифицированным и утвержденным поставщиком компонентов ядерного топлива для реакторов ВВЭР.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Как говорится в официальном сертификате, полученном компанией от Westinghouse Electric Sweden AB, система качества "Атомэнергомаша" отвечает требованиям Westinghouse. Квалификация действует по 29 апреля 2028 года.

Ранее "Атомэнергомаш" получил лицензию Westinghouse на изготовление хвостовиков тепловыделяющих сборок (ТВС) в Украине.

"Энергоатом" развивает отечественную атомную отрасль по высоким стандартам, что подтверждается ведущими отраслевыми компаниями мира. Предстоит еще много работы, однако сделан очередной шаг на пути к производству ТВС в Украине, что является значительным достижением", — подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Он напомнил, что ОП "Атомэнергомаш" уже развернул производство элементов локализирующих систем безопасности для отечественных АЭС.

Кроме того, на базе обособленного подразделения Энергоатома создается собственная линия по производству сборок ядерного топлива. Уже в 2027 году первое украинское ТВС будет загружено в активную зону энергоблока. В дальнейшем НАЭК планирует снабжать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse.

После того, как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse.

Также на одном из обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" к работе готовятся производственные линии, на которых будут производить уникальные специфические запчасти, необходимые для работы энергоблоков. Раньше они поставлялись исключительно из России.



