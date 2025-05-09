Філія "Енергоатому" зможе постачати компоненти ядерного палива для реакторів

Westinghouse Electric Sweden AB визнав філію НАЕК "Енергоатом" "ВП "Атоменергомаш" кваліфікованим та затвердженим постачальником компонентів ядерного палива для реакторів ВВЕР.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Як йдеться в офіційному сертифікаті, який отримала компанія від Westinghouse Electric Sweden AB, система якості "Атоменергомаша" відповідає вимогам Westinghouse. Кваліфікація діє до 29 квітня 2028 року.

Раніше "Атоменергомаша" отримало ліцензію Westinghouse на виготовлення хвостовиків тепловидільних збірок (ТВЗ) в Україні.

"Енергоатом" розвиває вітчизняну атомну галузь за високими стандартами, що підтверджується провідними галузевими компаніями світу. Попереду ще багато роботи, однак зроблено черговий крок на шляху до виробництва ТВЗ в Україні, що є значним досягненням", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Він нагадав, що ВП "Атоменергомаш" вже розгорнув виробництво елементів локалізуючих систем безпеки для вітчизняних АЕС.

Крім того, на базі відокремленого підрозділу Енергоатома створюється власна лінія з виробництва збірок ядерного палива. Вже у 2027 році перша українська ТВЗ буде завантажена в активну зону енергоблоку. В подальшому НАЕК планує забезпечувати себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse.

Додамо, що після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником стала американська компанія Westinghouse.

Також на одному з відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" до роботи готуються виробничі лінії, на яких виготовлятимуть унікальні специфічні запчастини, необхідні для роботи енергоблоків. Раніше вони постачались виключно з Росії.



