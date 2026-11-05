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Activitis збільшила обсяг емісії корпоративних облігацій майже у сім разів – до 2 млрд грн

Activitis збільшила обсяг емісії корпоративних облігацій
Activitis збільшила обсяг емісії корпоративних облігацій

Фінансова компанія Activitis вийшла на ринок із новим випуском корпоративних облігацій загальним обсягом 2 млрд грн. Це у 6,7 раза більше за попередню емісію компанії на 300 млн грн, за якою протягом шести відсоткових періодів власникам облігацій було нараховано понад 66 млн грн купонного доходу.

Облігації серії C мають номінальну вартість 1000 грн та дохідність 18,5% річних. Погашення заплановане через три роки, при цьому ставка може бути переглянута через рік. Публічна пропозиція паперів була оприлюднена наприкінці вересня, а торги відбуваються через біржову інфраструктуру ПФТС.За перші три дні розміщення Activitis залучила близько 350 млн грн, або майже 18% від загального обсягу емісії.

Для компанії корпоративні облігації є одним із джерел фондування фінансування бізнесу. Activitis розвиває сервіси eDilo та WEAGRO, через які підприємці можуть отримувати фінансування для закупівель та операційної діяльності. За даними компанії, через ці платформи було опрацьовано близько 16 тисяч заявок бізнесу.

«Цей випуск означає суттєве збільшення обсягів залучення коштів через фондовий ринок на тлі обмеженого використання корпоративних облігацій українським бізнесом як альтернативи банківському кредитуванню», - зазначає CEO Activitis Павло Матіяш.

Новий випуск передбачає можливість зворотного викупу від 100 облігацій упродовж трьох робочих днів відповідно до встановленої процедури.

Корпоративний борговий ринок в Україні залишається значно меншим за ринок державних облігацій. Серед факторів, які стримують його розвиток, учасники ринку називають обмежену кількість доступних паперів та нестачу інформації про емітентів. Водночас у 2026 році на ринок виходять нові корпоративні випуски, а інвестиційні компанії починають формувати окремі продукти на базі корпоративних облігацій.

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