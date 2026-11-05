Путін забрав заводи Winston та Camel і передав їх компанії ексофіцера спецслужб РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про переведення російських підприємств корпорації Japan Tobacco International під так зване "тимчасове управління". Фактичний контроль над найбільшим виробником сигарет у Росії, який займає близько 40% ринку, передали компанії колишнього співробітника органів держбезпеки РФ та ексдепутата від ЛДПР Сергія Дрьомова.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Рішення торкнулося 100% часток JTI в чотирьох ключових юридичних особах: ТОВ "Петро", "Крес Нева", "Дж.Т.І. Донской табак" та "Дж.Т.І. Єлець". Японська корпорація, що працювала на російському ринку з 1999 року, випускає такі популярні марки тютюнових виробів, як Winston, Camel, Sobranie та LD.

Формально іноземні інвестори зберігають номінальне право власності, проте повністю позбавлені можливості управляти бізнесом та підприємствами зі штатом близько 4000 співробітників.

Фірма-прокладка зі 100 тисячами капіталу та зв'язок зі спецслужбами

Активи тютюнового гіганта передали у розпорядження акціонерного товариства "Промислові активи". Згідно з випискою з ЄДРЮЛ, цю структуру зареєстрували в Москві лише 16 вересня 2026 року зі статутним капіталом усього 100 тисяч рублів. Генеральним директором компанії значиться Антон Пивоваров, а єдиним акціонером — Сергій Дрьомов.

Повний тезка єдиного акціонера фірми відомий як колишній депутат підконтрольної окупантам "Державної ради Республіки Крим" від партії ЛДПР. Згідно з його офіційною біографією, у період з 2000 по 2016 роки він проходив службу в російських органах державної безпеки.

Формальною юридичною підставою для вилучення майна іноземців став указ президента РФ №302 від 25 квітня 2023 року, що легалізував фактичний відбір бізнесу в компаній із так званих "недружніх країн" під виглядом "заходів у відповідь".

Хвиля відбору західного бізнесу

Випадок Japan Tobacco став черговим у масштабній серії переведення іноземних підприємств під зовнішнє управління восени 2026 року. Раніше Кремль за тією ж схемою передав під контроль призначених керівників активи:

швейцарської корпорації Nestle;

американського виробника пакування Aptar;

німецької оптової мережі Metro;

французького ритейлера Auchan;

міжнародного логістичного оператора FM Logistic;

компанії "Лемана Про" (колишній бізнес мережі Leroy Merlin).

За неофіційною інформацією представників російських відомств, наступними цілями для запровадження зовнішнього управління можуть стати європейські фінансові структури, які досі зберігають операційну діяльність у Росії — зокрема італійський UniCredit та австрійський Raiffeisen Bank.

Рішення щодо передачі активів JTI також збіглося з погіршенням відносин між Москвою та Токіо. Напередодні МЗС РФ назвало постачання безпілотників Україні японською компанією "ворожим кроком", а на Сахаліні російські спецслужби затримали японського журналіста за звинуваченням у шпигунстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін заявив про "сприятливі умови" для західного бізнесу після хвилі конфіскацій. Російська влада нібито намагається створити такі умови для європейських компаній, які залишилися працювати в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив президент Росії в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.