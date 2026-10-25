У німецької Metro забрали контроль над бізнесом у РФ: за місяць звідти перерахували $12 млн на армію

Російський підрозділ німецької торговельної групи Metro перерахував 1 млрд рублів до фонду "Народний фронт. Все для Победы!", який фінансує потреби російських військових. Це сталося менш ніж через місяць після передачі російських активів Metro під тимчасове управління місцевої структури та втрати німецькою групою операційного контролю над бізнесом.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення РБК.

Кошти планують спрямувати на закупівлю спеціалізованої техніки, систем зв'язку, засобів розвідки та обладнання для боротьби з безпілотниками для російських військових, які воюють проти України.

Генеральний директор Metro в Росії Йоханнес Толай заявив, що компанія вважає важливою участь у "стратегічних ініціативах держави".

Metro AG заявила, що не схвалювала платіж

Німецька Metro AG після появи інформації про перерахування коштів заявила, що дистанціюється від рішення російського підрозділу.

У компанії наголосили, що платіж на 1 млрд рублів не був погоджений або схвалений материнською структурою.

Причиною в Metro AG назвали зміну статусу російського бізнесу: після передачі активів під тимчасове управління компанія більше не має операційного контролю над російським підрозділом і не може впливати на його поточні рішення.

Російські активи Metro передали під управління у вересні

28 вересня Володимир Путін передав російські активи Metro Cash & Carry під тимчасове управління АТ "УК Торг РУС".

Під його контроль перейшли 100% ТОВ "Метро Верхаус Ногінск", усі частки у ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" та ТОВ "Ритейл Проперти 5", які належали структурам німецької Metro AG.

Статутний капітал "УК Торг РУС", зареєстрованої лише у вересні, становить 10 тис. рублів. Її очолює той самий Йоханнес Толай.

Формально право власності на російський бізнес Metro залишилося за німецькою групою, однак вона втратила можливість оперативно ним керувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін передав активи Metro у Росії під тимчасове управління "УК Торг РУС". Аналогічний механізм російська влада застосовувала до активів Auchan, Nestlé, Danone, Carlsberg та інших західних компаній.