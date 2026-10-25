У немецкой Metro забрали контроль над бизнесом в РФ: за месяц оттуда перечислили $12 млн в армию

Российское подразделение немецкой торговой группы Metro перечислило 1 млрд рублей в фонд "Народный фронт. Все для Победы!", финансирующий потребности российских военных. Это произошло менее чем через месяц после передачи российских активов Metro во временное управление местной структуры и потери немецкой группой операционного контроля над бизнесом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение РБК.

Средства планируют направить на закупку специализированной техники, систем связи, средств разведки и оборудования для борьбы с беспилотниками для воюющих против Украины российских военных.

Генеральный директор Metro в России Йоханнес Толай заявил, что компания считает важным участие в "стратегических инициативах государства".

Metro AG заявила, что не одобряла платеж

Немецкая Metro AG после появления информации о перечислении средств заявила, что дистанцируется от решения российского подразделения.

В компании подчеркнули, что платеж на 1 млрд. рублей не был согласован или одобрен материнской структурой.

Причиной в Metro AG назвали изменение статуса российского бизнеса: после передачи активов во временное управление компания больше не имеет операционного контроля над российским подразделением и не может влиять на его текущие решения.

Российские активы Metro передали под управление в сентябре

28 сентября Владимир Путин передал российские активы Metro Cash & Carry во временное управление АО "УК Торг РУС".

Под его контроль перешли 100% ООО "Метро Верхаус Ногинск", все доли в ООО "Метро Кэш энд Керри" и ООО "Ритейл Проперты 5", принадлежавших структурам германской Metro AG.

Уставный капитал "УК Торг РУС", зарегистрированной только в сентябре, составляет 10 тыс. рублей. Ее возглавляет тот же Йоханнес Толай.

Формально право собственности на российский бизнес Metro осталось за немецкой группой, однако она упустила возможность оперативно им управлять.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин передал активы Metro в России во временное управление "УК Торг РУС". Аналогичный механизм российские власти применяли к активам Auchan, Nestlé, Danone, Carlsberg и других западных компаний.