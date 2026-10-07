Экономика России держится только на ВПК: гражданские отрасли пошли на убыль

Экономический рост, о котором заявляют российские власти, почти полностью сконцентрирован в отраслях, связанных с войной. Отрасли за пределами военного сектора за последние пять лет практически не продемонстрировали развитие.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Благодаря значительному увеличению бюджетных расходов на войну три направления, в которые входит продукция ВПК (производство готовых металлических изделий, других транспортных средств, а также компьютеров и оптических изделий), вместе с госуправлением и обеспечением военной безопасности с начала 2022 года выросли более чем на 40%.

В то же время без учета обрабатывающей промышленности из ВПК и госсектора другие отрасли за год с первого квартала 2025 вообще не добавили в объемах. Эксперты отмечают, что большинство невоенных секторов с середины 2023 находились в состоянии возле стагнации, а со второй половины 2024 перешли к непосредственному спаду.

Масштабы падения в гражданских отраслях

Согласно данным Росстата по итогам восьми месяцев, в натуральных показателях большинство позиций гражданской промышленности ушли в минус:

Производство большинства видов одежды сократилось на 5-9%, выпуск стиральных машин упал на 9%, а шин – на 12,5%;

Выпуск обуви и холодильников остался на уровне без роста;

Выпуск бетона и стройматериалов снизился примерно на 10%, большинство позиций металлургии потеряли от 5 до 15%, в минусе также деревообработка, выпуск бумажных изделий и химических веществ;

Выпуск легковых автомобилей вырос на 13% благодаря сбору китайских брендов, однако это не компенсировало потери рынка: за 8 месяцев произведено 507 тысяч машин против 916 тысяч за аналогичный период 2021 года;

Единственной отраслью со стабильным ростом остается фармацевтика.

Инвестиционный тупик и риск рецессии

Гражданские товары теряют покупателей из-за обвала капиталовложений. Инвестиции в основной капитал в РФ в прошлом году сократились на 2,3%, а в первом полугодии этого года упали еще на 9,9%. По прогнозам российского правительства, возврат инвестиций к уровню 2025 года произойдет не раньше 2029-го.

Экономисты предупреждают, что трехлетняя пауза в инвестициях чревата потерей мощностей и потенциала рыночной части экономики. По оценкам Банка Финляндии рост ВВП РФ по итогам года составит лишь 1%, а в последующие два года замедлится до 0,5%.

В то же время, финансовые аналитики предостерегают, что тренд к охлаждению деловой активности уже не переломить снижением ставки или денежными вливаниями, поэтому в следующем году рост экономики может оказаться на уровне нуля или уйти в минус.

Напомним, ранее сообщалось, что промышленность России рухнет впервые с 2020 года по прогнозу правительства РФ. Министерство экономического развития РФ ухудшило прогноз для российской промышленности, которая несет потери из-за западных санкций, сверхвысоких кредитных ставок и ударов по инфраструктурным объектам.