Промышленность России рухнет впервые с 2020 года: прогноз правительства РФ

Министерство экономического развития РФ ухудшило прогноз для российской промышленности, которая несет потери из-за западных санкций, сверхвысоких кредитных ставок и ударов по инфраструктурным объектам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно документу, текущий год российская промышленность завершит со спадом на 0,2% вместо ожидаемого в мае роста на 0,6%. Такое сокращение выпуска станет для России первым со времен пандемии 2020, когда показатели просели на 2,9%. Даже в первый год полномасштабного вторжения производство удержалось в минимальном плюсе на 0,4%, несмотря на массовый выход иностранных брендов и остановку автозаводов.

Нефтяной обвал и кризис в ключевых секторах

По данным Росстата, за первые восемь месяцев промышленность показала нулевую динамику, а уже в августе вернулась к падению на 0,8%.

Основной удар пришелся на топливный сектор и тяжелую индустрию:

из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам выпуск нефтепродуктов обваливается третий месяц подряд примерно на 20%;

из-за нехватки мощностей для переработки нефтекомпании седьмой месяц подряд снижают добычу — к концу года она составит 494 млн тонн и станет самой низкой за последние 17 лет;

с начала года выпуск металлургической продукции просел на 5,2%, швейного производства – на 4,2%, химических предприятий – на 3%;

производство лифтов упало более чем на 20%, а грузовых вагонов – более 30%.

Накопившиеся проблемы и налоговое давление

Аналитики Райффайзенбанка объясняют падение дефицитом рабочей силы, дорогостоящими кредитами, логистическими сбоями и невозможностью закупать и ремонтировать оборудование из-за санкций.

Экономист Игорь Липсиц констатирует, что в стране начинают вымирать или глубоко стагнировать целые отрасли. Угольный сектор за три года накопил почти 700 млрд рублей убытков (около 8,2 млрд долларов), металлурги вынужденно останавливают доменные печи, а из-за убытков консервируют даже алмазные рудники.

Ситуацию усугубляет очередное повышение налогов от Минфина РФ. Эксперты предупреждают, что бизнес уже потерял запас прочности, а изъятие дополнительных денег для покрытия военного дефицита лишь ускорит волну банкротств.

Напомним, ранее сообщалось, что промышленность России вошла в стагнацию, а инвестиции упали больше всего с 2009 года. Валовой внутренний продукт РФ за январь-май 2026 г. вырос всего на 0,2%, а промышленное производство — на 0,4%, что свидетельствует о фактическом переходе экономики страны к стагнации несмотря на рост оборонных предприятий.