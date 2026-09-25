UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Наличный курс:

USD

45,00

44,88

EUR

51,75

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Промышленность России рухнет впервые с 2020 года: прогноз правительства РФ

российский рубль, график
Промышленность России рухнет впервые с 2020 года: прогноз правительства РФ / Freepik

Министерство экономического развития РФ ухудшило прогноз для российской промышленности, которая несет потери из-за западных санкций, сверхвысоких кредитных ставок и ударов по инфраструктурным объектам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно документу, текущий год российская промышленность завершит со спадом на 0,2% вместо ожидаемого в мае роста на 0,6%. Такое сокращение выпуска станет для России первым со времен пандемии 2020, когда показатели просели на 2,9%. Даже в первый год полномасштабного вторжения производство удержалось в минимальном плюсе на 0,4%, несмотря на массовый выход иностранных брендов и остановку автозаводов.

Нефтяной обвал и кризис в ключевых секторах

По данным Росстата, за первые восемь месяцев промышленность показала нулевую динамику, а уже в августе вернулась к падению на 0,8%.

Основной удар пришелся на топливный сектор и тяжелую индустрию:

  • из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам выпуск нефтепродуктов обваливается третий месяц подряд примерно на 20%;
  • из-за нехватки мощностей для переработки нефтекомпании седьмой месяц подряд снижают добычу — к концу года она составит 494 млн тонн и станет самой низкой за последние 17 лет;
  • с начала года выпуск металлургической продукции просел на 5,2%, швейного производства – на 4,2%, химических предприятий – на 3%;
  • производство лифтов упало более чем на 20%, а грузовых вагонов – более 30%.

Накопившиеся проблемы и налоговое давление

Аналитики Райффайзенбанка объясняют падение дефицитом рабочей силы, дорогостоящими кредитами, логистическими сбоями и невозможностью закупать и ремонтировать оборудование из-за санкций.

Экономист Игорь Липсиц констатирует, что в стране начинают вымирать или глубоко стагнировать целые отрасли. Угольный сектор за три года накопил почти 700 млрд рублей убытков (около 8,2 млрд долларов), металлурги вынужденно останавливают доменные печи, а из-за убытков консервируют даже алмазные рудники.

Ситуацию усугубляет очередное повышение налогов от Минфина РФ. Эксперты предупреждают, что бизнес уже потерял запас прочности, а изъятие дополнительных денег для покрытия военного дефицита лишь ускорит волну банкротств.

Напомним, ранее сообщалось, что промышленность России вошла в стагнацию, а инвестиции упали больше всего с 2009 года. Валовой внутренний продукт РФ за январь-май 2026 г. вырос всего на 0,2%, а промышленное производство — на 0,4%, что свидетельствует о фактическом переходе экономики страны к стагнации несмотря на рост оборонных предприятий.

Автор:
Максим Кольц
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
Ивент

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности